Marc schildert im ZDF, wie er aus seiner Wohnung gedrängt wurde - nun steht das Haus seit zehn Jahren leer

In Deutschland fehlen rund 1,4 Millionen Wohnungen. Gleichzeitig stehen schätzungsweise 1,9 Millionen leer. Wie kann das sein? Die neue ZDF-Doku „Wohnungsleerstand: Mieter raus - Rendite rein?“ aus der Reihe „Die Spur“ geht genau dieser Frage nach und nimmt dafür ein Haus im Frankfurter Nordend unter die Lupe. Das Gebäude steht dort seit mittlerweile zehn Jahren leer.

Einer, der noch genau weiß, wie alles angefangen hat, ist Marc. Vor zehn Jahren lebte er selbst in einer der Wohnungen. „Es gab einen Vermieterwechsel“, erinnert er sich. Kurz darauf folgten „saftige Briefe“ mit Fristen. Auszug und Kündigung seien das Thema gewesen.

„Und dann stand so eine Horde von gut ausstaffierten, teuer aussehenden Leuten da, die einfach dann in die Tür reindrängen wollten“, erzählt Marc. Die Botschaft war klar: Die Mieter sollten raus. Dafür bot man ihnen 8.000 Euro an. „Das habe ich damals alles abgewehrt“, sagt Marc. Doch als der damalige Vermieter schließlich eine höhere Ablösesumme anbot, zog auch er aus. Marc war der letzte Bewohner des Hauses. Und dann passierte: nichts.

Mieter werden als lästig empfunden

Seit zehn Jahren steht das Gebäude nun leer. Ulrich, dessen Büro direkt gegenüber liegt, beobachtet den Leerstand seit Jahren. Eigentlich ging er davon aus, dass das Haus schnell renoviert und anschließend wieder bewohnt werden würde. Doch er lag falsch. Dabei zeigt sein eigener Fall, wie lukrativ Immobilien in Frankfurt sein können. Vor 17 Jahren kaufte sich Ulrich im selben Viertel eine Wohnung. Zehn Jahre später verkaufte er sie wieder - für das „fast Vierfache“.

Für Eigentümer und Investoren kann Leerstand jedoch durchaus attraktiv sein. Mieter werden teilweise als störend empfunden, weil bewohnte Wohnungen schwerer zu verkaufen oder umzuwandeln sind. Eine leerstehende Immobilie lässt sich dagegen leichter verkaufen und kann dadurch an Wert gewinnen. Besonders in ohnehin teuren und beliebten Regionen kommt es deshalb häufiger zu Leerstand.

Doch wem gehört das Haus im Frankfurter Nordend inzwischen? Bei seiner Recherche stößt das ZDF-Team auf eine komplizierte Eigentümerstruktur. Demnach haben die Vermieter des Hauses im Laufe der Jahre mehrfach gewechselt. Seit 2019 gehört die Immobilie einer Firma aus Luxemburg.

Hinter dem Unternehmen entdeckt das Team eine ganze Kette miteinander verbundener Firmen: insgesamt acht Tochterunternehmen in Frankfurt und eine Liste mit weiteren Immobilien. Das Team nimmt sechs dieser Objekte genauer unter die Lupe. Das Ergebnis schockiert: Eine Immobilie befindet sich auf einer Baustelle. Eine ist bewohnt. Und: Vier stehen komplett leer.

Die Reportage „Wohnungsleerstand: Mieter raus - Rendite rein?“ ist im Streamingportal des ZDF abrufbar. (tsch)