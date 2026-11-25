In den eigenen vier Wänden ist Marina Evans ganz sie selbst. Doch sobald sie die Wohnungstür öffnet, sei sie „eine Person, die alles daran setzt, den Schein zu wahren“. Marina, deren Name geändert wurde, wird für die ARD-Doku „Einmal Messie - immer Messie? Wenn Wegwerfen unmöglich wird“ begleitet. Begehbar war ihre Wohnung zuletzt im Jahr 2010. Heute stapeln sich in den Räumen der Frau, die im öffentlichen Dienst arbeitet, Kisten, Kartons und Konserven.

Wie belastend selbst kleine Veränderungen für Marina sein können, zeigt eine Szene in ihrem Schlafzimmer. Als das ARD-Team sie bittet, den Rollladen etwas höher zu ziehen, damit mehr Licht in den Raum fällt, gerät sie sichtlich unter Stress. Zunächst zögert sie. „Wenn es nicht anders geht, dann kann ich ein bisschen hoch machen“, sagt sie schließlich und zieht den Rollladen ein kleines Stück nach oben. Sonnenlicht dringt durch die schmalen Schlitze. Doch viel mehr ist für Marina offenbar nicht möglich: „Das ist aber jetzt das Äußerste meiner Gefühle“, warnt sie.

Marina kommt an ihre Grenzen: „Jetzt bin ich gerade überfordert“

In Marinas Wohnung stapel sich Dinge. Begehbar war sie zuletzt vor 15 Jahren. (Bild: MDR / Anne Thiele) Copyright: MDR / Anne Thiele

Die Reporterin möchte wissen, warum sie sich mit der Situation so unwohl fühlt. „Ich kann es Ihnen gar nicht richtig beschreiben. Es ist irgendwie so ein Unwohlsein“, erklärt Marina. Dann verstummt sie für einen Moment. „Jetzt bin ich gerade überfordert. Tut mir leid“, entschuldigt sie sich. Sie vermutet, dass es eine Angst sein könnte, die in ihr aufkommt, wenn das „Chaos beleuchtet wird“. Der heruntergezogene Rollladen gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit.

Wie stark das Messie-Syndrom ihren Alltag bestimmt, zeigt sich auch in den übrigen Räumen. Das Badezimmer kann Marina kaum noch nutzen. In ihrer Vierzimmerwohnung gibt es sogar einen Raum, den sie seit Jahren nicht mehr betreten hat. Auch die Küche ist nur eingeschränkt funktionsfähig: Herd und Backofen fehlen, stattdessen stapeln sich dort Konservendosen. Auf die Frage der Reporterin, wie sie diese zubereite, antwortet Marina: „Gar nicht. Ich bin Weltmeister im Brot schmieren“.

Sich einzugestehen, dass man Hilfe benötigt, fällt vielen Betroffenen schwer. Marina hat diesen Schritt dennoch gewagt. Seit zwei Jahren wird sie wöchentlich von einer Hauswirtschaftlerin unterstützt, mit der sie gemeinsam ausmistet. Außerdem geht sie zur Therapie. Mit ihrer Teilnahme an der Dokumentation verfolgt sie ein klares Ziel: Sie möchte mit den Vorurteilen gegenüber Menschen mit Messie-Syndrom aufräumen. Denn hinter dem Verhalten steckt keine Faulheit, sondern eine Erkrankung.

Die Reportage „Einmal Messie - immer Messie? Wenn Wegwerfen unmöglich wird“ ist in der ARD-Mediathek verfügbar. (tsch)