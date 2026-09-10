„Hab' ja nur Realschule“Mario Barth blamiert sich bei „Grill den Henssler“

Bei so einem epischen Duell geht's um jeden Punkt, die Beherrschung jeder Spielregel, da muss man hellwach sein: Comedian Mario Barth tritt im vierten „Grill den Henssler Sommer-Special“ am Sonntag, 13. September, 20.15 Uhr bei VOX (und schon vorab bei RTL+) im Alleingang gegen Steffen Henssler an.

Laura Wontorra: „Dass ich mal die Schlaueste im Raum sein würde ...“

Bei der Kochshow gibt es traditionell drei sogenannte Küchen-Competitions. In den witzigen Spielen gibt es jeweils drei Punkte zu holen - diese Zwischenspiele haben am Ende schon oft über Sieg und Niederlage entschieden. In der ersten Küchen-Competition geht es diesmal um geschicktes Melonen-Rollen. Das Duell ist knapp - Mario Barth verliert es und ist enttäuscht.

Kompetent und schlagfertig: Moderatorin Laura Wontorra neckt sich gerne mit ihrem „Chef“ Steffen Henssler. (Bild: RTL/Markus Hertrich) Copyright: RTL/Markus Hertrich

Dann aber weist ihn Moderatorin Laura Wontorra darauf hin: Das wird im „Best-of-three“-Modus gespielt. Also hat erst einer gewonnen, wenn er zwei Durchgänge für sich entschieden hat. Mario Barth atmet auf, er hat noch eine Chance. „Aaah, jetzt hab ich's verstanden“, seufzt er erleichtert und schiebt nach: „Ich hab' ja nur Realschule.“ - „Ja, ich auch“, sagt Henssler.

Laura Wontorra nutzt die Vorlage und sagt im Gelächter des Saalpublikums: „Dass ich mal die Schlaueste im Raum sein würde, hätt' ich auch nicht gedacht.“

Das war natürlich nicht ernst gemeint. Aber wahr: Wontorra machte als einzige der drei Protagonisten ihr Abitur. Und studierte sogar noch. Und zwar Medienmanagement mit dem Schwerpunkt PR und Kommunikation an der Kölner Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation. Sie schloss mit Bachelor ab, machte etliche Praktika und machte dann ein Volontariat bei Sky Deutschland. Henssler und Barth machten nach ihrem Realschulabschluss Ausbildungen. Henssler zum Koch, Barth zum Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Telekommunikation. (tsch)