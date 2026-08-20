Mark Forster überrascht Fans mit Look-Enthüllung„Noch nie gesehen“

Cap, Brille, Bart. Bei Mark Forster hat wohl jeder diesen bestimmten Look vor Augen, der den erfolgreichen Sänger seit etlichen Jahren auszeichnet. Auf seinen neusten Instagram-Aufnahmen hat der 43-Jährige nun aber mit einer besonderen Look-Enthüllung überrascht: Der Musiker zeigt seine Haare!

„Hä omg, einfach Hair Reveal“, schreibt Mark Forster selbst scherzend zu seinem Beitrag und präsentiert sich auf mehreren Fotos ganz ohne seine typische Kappe. Auf einem Bild ist er mit Maske beim Friseur zu sehen, auf anderen posiert er mit einem Seitenscheitel vor der Kamera. Die Fans sind begeistert von dem unerwarteten Anblick.

Johannes Oerding und Ross Antony kommentieren

„Das kommt jetzt überraschend. Ich bin total entzückt“, freut sich eine Followerin. Einer anderen geht es wohl so, wie den meisten auch: „Noch nie seine Haare gesehen.“ Auch weitere Kommentare bringen das allgemeine Erstaunen der Fans zum Ausdruck. „Niemals habe ich den Tag kommen sehen“ und „Er hat Haare?“, heißt es beispielsweise. Eine Userin findet: „Steht dir so gut!“

Aber auch Promis kommentieren die Aufnahmen von Mark Forster. „Fühlt sich an wie Sido ohne Maske“, meint der Musiker Tom Twers. „Was ist deine Hair Routine?“, scherzt Moderator Johannes Oerding. Und Ross Antony schreibt: „Und alle so: yeahhhhh!!!“

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