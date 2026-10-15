Ein kurzer Clip aus einem Tech-Podcast sorgt derzeit im Internet für enorme Aufmerksamkeit. Zu sehen ist Meta-Chef Mark Zuckerberg, wie er einen Schluck Guinness nimmt und sichtlich Mühe hat, den Geschmack zu verbergen.

Der Milliardär war zusammen mit Alexandr Wang, dem KI-Chef von Meta, zu Gast bei John Collison, dem irischen Unternehmer und Host des Formats „Cheeky Pint“. Die Runde sprach über Metas neues KI-Modell „Muse Wonder“.

Meta CEO Mark Zuckerberg Copyright: Nic Coury/AP/dpa

Mark Zuckerberg kämpft mit einem Schluck Guinness

Zur Einstimmung reichten die Gastgeber das klassische irische Stout. Die Kamera hielt den Moment fest, als Zuckerberg das Glas Guinness hob, einen Schluck nahm, die schwarze Flüssigkeit kurz im Mund hielt und sie mit erkennbarem Widerwillen hinunterschluckte.

Sein Blick schweift zur Seite, seine Miene verrät wenig Begeisterung. Anschließend schiebt der Facebook-Erfinder das Glas ein Stück von sich weg.

Der Ausschnitt wurde zunächst auf der Plattform X geteilt und erreichte dort innerhalb weniger Stunden mehrere Millionen Aufrufe. Die Nutzer kommentierten den Moment mit Humor und Spott.

Viel Hohn und Spott für Mark Zuckerberg

Viele sprachen von einem „gescheiterten Versuch, menschlich zu wirken“, andere verglichen Zuckerbergs Reaktion mit der eines Kindes, das zum ersten Mal Bier probiert.

Das Video verbreitete sich rasch auf anderen Plattformen und in Foren weiter. Die Reaktionen reichten von amüsierten Kommentaren bis zu milder Häme über den Tech-Milliardär, dem der Geschmack des traditionellen Getränks sichtlich nicht zusagte.

Für Beobachter fügt sich dieser Vorfall in eine Reihe öffentlicher Auftritte Zuckerbergs ein, bei denen er versucht, sich volksnah zu präsentieren, dabei aber oft unfreiwillig komisch wirkt.

Guinness gilt als erworbenes Geschmackserlebnis. Viele Irinnen und Iren sowie Touristen benötigen mehrere Anläufe, bis sie das dunkle Bier zu schätzen wissen. Bei Zuckerberg, der auf Hawaii eine Luxus-Bunkeranlage hat errichten lassen, schien der erste Versuch besonders deutlich zu scheitern. (mbr)