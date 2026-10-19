„Ich mag die beiden sehr“Lanz lobt Kaulitz-Brüder vor „Wetten, dass..?“-Neustart

Zwei Monate vor dem Neustart des ZDF-Klassikers „Wetten, dass..?“ zeigt sich Moderator Markus Lanz (57) von seinen Nachfolgern Bill und Tom Kaulitz überzeugt. „Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf“, sagte Lanz der Deutschen Presse-Agentur. „Ich mag die beiden sehr und wünsche ihnen, dass das klappt. Und ich glaube, so komplett anarchisch daranzugehen, ist genau das Richtige.“

Bill und Tom Kaulitz sollen den ZDF-Klassiker wiederbeleben - zunächst einmalig. Copyright: Sebastian Gollnow/dpa

„Wetten, dass..?“ lief von 1981 bis 2014 und feierte 2021 mit dem langjährigen Moderator Thomas Gottschalk ihr Comeback. Nach drei Ausgaben verabschiedete sich der 76-Jährige dann erneut - seitdem wurde keine Folge mehr ausgestrahlt. Anfang des Jahres kündigte das ZDF dann überraschend an, dass die beiden Zwillinge der Band Tokio Hotel die Unterhaltungsshow am 5. Dezember in Halle (Saale) einmalig moderieren werden. Ab diesem Montag (10 Uhr) können sich Zuschauer um Karten für die Show beim ZDF bewerben.

„Ich hatte immer das Gefühl, da gab es so einen großen Phantomschmerz eines ganzen Landes über den Verlust und den Abschied von Thomas Gottschalk. Wir sind mit dem groß geworden. Der war anders, der war flapsig und immer schon ein bisschen übergriffig“, sagte Lanz, der das Format von 2012 bis 2014 moderierte.

Gottschalk und die Kaulitz-Brüder: „Jetzt Rock 'n' Roll“

Gottschalk wurde in den vergangenen Jahren verstärkt für seinen körperlichen Umgang mit weiblichen Prominenten auf seiner TV-Couch kritisiert, welchen er selbst als „rein dienstlich“ bezeichnete. Dazu erklärte Lanz: „Das wird heute diskutiert. Und das Interessante ist, dass man immer vergisst, das war damals schon eigentlich nicht mehr okay.“

„Wetten, dass..?“-Ikone Thomas Gottschalk moderierte 2023 die vorerst letzte Ausgabe. Copyright: Philipp von Ditfurth/dpa

Aber man habe Gottschalk für andere Dinge geliebt. „Er hat eben anders geredet. Das war nicht "Guten Abend, meine Damen und Herren", sondern das war: "Hier sind wir und jetzt Rock 'n' Roll." Und ein bisschen so sind die Kaulitz-Brüder auch.“ (dpa/red)