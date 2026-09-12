Ein neuer Fall bei „Der Hundeprofi - Rütters Team“ (Samstag, 12. September, 19.10 Uhr auf VOX) führt Trainer Marcel Wunderlich nach Wiesbaden. Dort wohnt Familie Ditscheid, bestehend aus Vater Jannik, Mutter Antine, der einjährigen Tochter Ida und Australian-Shepherd-Hündin Nala.

Die dreijährige Hündin hält die Familie ordentlich auf Trab. Denn nicht nur klingelnder Besuch löst bei Nala große Aufregung aus, die Hundedame wirkt auch im Umgang mit Frauchen und Herrchen völlig ungezügelt. „Was gibt es Schöneres: Ein völlig überdrehter Hütehund und ein kleines Kind zu Hause - Traum“, kommentiert Martin Rütter trocken. Die Sorge ist auch bei Idas Eltern groß. Nala wird schnell hektisch, springt Antine und Jannik regelmäßig an. Vater Jannik erklärt: „Wir wollen auch einfach nicht, dass das bei Ida mal der Fall ist, wenn sie rumläuft und Ball spielt.“

Australian-Shepherd-Hündin Nala hütet ihre Menschen mit vollem Körpereinsatz. Hundetrainer Marcel Wunderlich (rechts) soll helfen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Trainer Marcel Wunderlich soll helfen und verschafft sich bei seinem ersten Besuch zunächst ein Bild von Nalas Verhalten. Sein Eindruck: Nala sei nicht nur aufgeregt, „sondern auch wahnsinnig viel mit euch beschäftigt“. Die Hütehündin „maßregele“ ihr Frauchen und Herrchen regelrecht, wenn diese sich zu unkontrolliert bewegen. Auch Fahrradfahren ist in der Nähe von Nala kaum möglich. Die Hündin bellt, springt um das Rad herum und beißt in den Reifen.

Eine Beobachtung bereitet Wunderlich jedoch besonders große Sorge. Als die kleine Ida vor dem Haus herumrumläuft, rennt Nala direkt zu ihr, stupst sie an und geht mir ihrer Schnauze dabei sogar an Idas Gesicht. „Das ist mir ehrlich gesagt schon viel zu viel“, interveniert Trainer Marcel. „Das ist mir viel zu eingrenzend, das ist mir alles schon zu heikel!“ Auch Martin Rütter stimmt zu: „Das muss man auf jeden Fall eingrenzen!“

Martin Rütter ist skeptisch: Nala ist „sehr intensiv, was hüten, was jagen anbelangt“

Bei Marcel Wunderlichs dritten Besuch ist Australian-Shepherd-Hündin Nala bereits deutlich ruhiger. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Hündin sei „sehr intensiv, was Hüten, was Jagen anbelangt“, beobachtet Rütter. „Eigentlich ein Hund, der aus meiner Sicht, überhaupt nicht tauglich ist für eine Familie“, so sein Urteil.

Marcel Wunderlich betont, das Ziel sei, Nalas Impulskontrolle zu verbessern. Mit dem Kommando „Bleib“ sollen die Ditscheids ihr beibringen, auch in dynamischeren Momenten ruhig auf ihrem Platz zu verharren. Beim zweiten Besuch zeigt Wunderlich der Familie außerdem, wie man Nala mit einem Suchspiel in der Wohnung beschäftigten kann. Beispielsweise, wenn Besuch an der Tür klingelt. Schon beim zweiten Treffen lobt Wunderlich: „Die beiden machen das echt gut!“ Man sehe bereits einen starken Unterschied, nur in hektischen Situationen falle es Nala noch schwer, ruhig zu bleiben.

Die Ditscheids trainieren fleißig weiter - und präsentieren beim dritten Besuch nach wenigen Wochen eine fast ausgewechselte Hündin. Bei der Begrüßung zwischen Marcel Wunderlich, Antine und Jannik bleibt Nala an ihrem Platz, bellt zwar zwischendurch, wirkt aber insgesamt deutlich entspannter.

Martin Rütter staunt: „Wirklich ein krasser Wechsel für diese kurze Zeit!“ Er erklärt, eine Hunderasse wie Australian Shepherds zu beschäftigen, sei meist nicht schwierig, „aber dass sie sich fokussieren und dass sie ruhig bleiben, das ist dann wirklich Königsdisziplin“. Umso verblüffter scheint er von Nalas Wandel. Selbst als Nesthäkchen Ida freudig auf Marcel Wunderlich zuläuft, bleibt die Hündin brav neben Antine sitzen - und beeindruckt damit sogar den Hundeprofi: „Das hätte ich mir vor ein paar Wochen gar nicht vorstellen können“, gesteht Rütter. (tsch)