Martin Rütter widerspricht bei „Partylöwe“ Carlo„Das wird ewig dauern“

Bei einer Tierschutzorganisation fanden Maurice und Marie ihren „Herzenshund“. Trotzdem braucht das junge Paar in „Der Hundeprofi - Rütters Team“ (samstags, 19.10 Uhr, VOX) dringend Hilfe.

„Das große Manko ist, sobald die Familie oder Freunde kommen, kann er seine Gefühle gar nicht im Zaum halten“, erklärt Herrchen Maurice. „Er springt, er kratzt.“ Maries kleine Schwester habe deswegen sogar schon Angst vor dem Mischling. Martin Rütter beobachtet: „Ich sehe einen Hund, der ein bisschen drüber ist, der Struktur braucht.“ Das werde aber „wahnsinnig viel Arbeit“ prognostiziert er.

Hundetrainer Marcel (links) trainiert mit Maurice, Marie und ihrem Hund Carlo. Copyright: RTL

Von Familienfesten wurde der stürmische Carlo bereits ausgeschlossen. Maries Sorge, es könne „ins Aggressive umschwenken“, ist laut Martin Rütter berechtigt. Anders sieht es Hundetrainer Marcel Wunderlich, der nach einer kuscheligen Begrüßung durch Carlo konstatiert: „Das ist doch kein großes Ding.“ Ganz anders sieht die Sache dagegen Martin Rütter, der seinem Hundetrainer widerspricht: „Ich habe das Gefühl, das wird ewig dauern.“

Carlo macht im Training große Fortschritte

Um Carlo mehr Ruhe zu vermitteln, schafft Marcel zunächst Platz für eine Hundebox. Dort solle er aber nicht etwa eingesperrt werden, sondern den Ort als „kontrollierte Ruhestätte“ wahrnehmen, erklärt Martin Rütter. Drei Monate später hat Carlo diesen bereits akzeptiert und begrüßt Marcel bei dessen zweitem Besuch auch weit weniger übermütig. „Schön, dass er so runterfährt“, bemerkt der Trainer den Fortschritt. Rütter hingegen bleibt weiter skeptisch und verweist auf den „noch langen Weg“.

Doch Carlo belehrt den „Hundeprofi“ beim vorerst letzten Besuch Marcels eines Besseren. „Wir konnten perfekt trainieren, hat immer super geklappt“, berichtet Maurice stolz von Carlos gutem Verhalten, selbst bei Geburtstagen und in Gegenwart mit anderen Hunden. Auch Martin Rütter staunt: „Insgesamt ist er tausendmal gemäßigter als vorher.“ Trainer Marcel betont zwar, Carlo werde „im tiefsten Inneren ein Partylöwe“ bleiben, aber er habe nun eine viel bessere Impulskontrolle. „Die Entwicklung ist richtig prima“, ist am Ende auch Martin Rütter überzeugt. (tsch)