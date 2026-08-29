Eigentlich haben sie mit Hund Chinou eine „späte große Liebe“ gefunden, schwärmt Hundehalter Peter in der neuen Folge von „Der Hundeprofi - Rütters Team“ (samstags, 19.10 Uhr, VOX). Doch sobald der zottelige Vierbeiner die eigenen vier Wände verlässt, mutiert er zum Problemhund. „Ich fühle mich hilflos und frustriert“, klagt Peters Ehefrau Gerda über das Gassigehen mit Chinou. Hundebegegnungen seien „ein Graus“. „Sie war schon so weit, dass sie zum Psychiater wollte“, fügt Peter hinzu. Auf Spaziergängen habe der 30-Kilo-Hund seine „Frau schon zu Fall gebracht, was furchtbar war“.

Selbst Einzelunterricht nahm das Paar schon - ohne Erfolg. Einen neuen Versuch wagen die beiden Franken nun bei Sophie Schäfer. „Selten bei einem Hausbesuch, dass so viel Ruhe ist“, wundert sich die Hundetrainerin bei ihrer Ankunft. „Ich weiß nicht mehr, wie ich sie halten soll“, benennt Gerda ihre größte Hürde. Schnell identifiziert Sophie das Problem: „Die guckt immer nach dem nächsten Kick.“ Sie rät Gerda ein Codewort zu etablieren, „wo bei dir schon gute Laune aufkommt und sie sofort nach dir guckt und ihr zusammen was Nettes macht“.

„Wirklich schlau“: Martin Rütter von Vorgehen seiner Trainerin verblüfft

Beim ersten Training auf dem Gelände der Hundertrainerin berichtet Gerda einige Wochen später zwar von Fortschritt, aber: „Wenn sie angeleint ist, zieht sie nach wie vor.“ Sophie entscheidet sich dazu, Chinou zunächst mit einer Reizangel zu beschäftigen. Danach soll Gerda mit Chinou angeleint an ebenjenem Spielzeug vorbeigehen - und keinen Mucks machen. „Eine wirklich schlaue Idee“, staunt selbst Martin Rütter. Und tatsächlich: Es klappt. Nicht nur Peter, auch Trainerin Sophie freut sich: „Das lief ja heute wie am Schnürchen!“

Zwei Monate später hofft sie bei einem erneuten Hausbesuch bei den Hundehaltern auf einen „entspannten Spaziergang“. In der Tat konzentriert sich Chinou jetzt deutlich besser auf Gerade. „Ihr habt an der Beziehung extrem gearbeitet. Sie hat wirklich Spaß, mit euch was zu machen“, lobt Trainerin Sophie. Peter berichtet stolz, die Hündin sogar schon in die Kneipe mitgenommen zu haben: „Da liegt sie brav unter dem Tisch.“ Während Sophie „begeistert“ von Chinou ist, setzt Peter sogar noch einen drauf: „Sie ist ein Gedicht von einem Hund geworden.“ (tsch)