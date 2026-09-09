Marvel-Star Adria Arjona gesteht skurrile Angst„Flippe völlig aus“

Als ehemalige Scharfschützin Celeste ist Adria Arjona in „Onslaught“ (aktuell im Kino) nicht gerade zimperlich. Sie schießt, kämpft und greift notfalls auch zur Kettensäge, um ihre Tochter zu beschützen. Angst scheint diese Frau kaum zu kennen. Bei der Darstellerin selbst sieht das ein bisschen anders aus.

„Ich habe schreckliche Angst vor Echsen“, verrät die 34-Jährige im Interview mit der Agentur teleschau. Und dabei spielt die Größe überhaupt keine Rolle. „Das ist meine größte Angst. Bei allem anderen bin ich dabei. Ich könnte Bungee springen, Fallschirm springen, eigentlich fast alles machen. Aber wenn du mir eine Echse hinsetzt, flippe ich völlig aus.“ Selbst ein kleiner Gecko reicht. „Ich habe solche Angst“, gibt die Schauspielerin (“Morbius“, „Andor“) lachend zu.

„Ich würde niemals einer Mutter gegenüberstehen wollen, die ihr Baby beschützt“

In „Onslaugh“ bekommt ihre Figur es mit deutlich größeren Gegnern zu tun. Celeste ist Kriegsveteranin und ehemalige Scharfschützin, lebt mit ihrer kleinen Tochter in einem Trailerpark und kämpft mit den Folgen ihrer Vergangenheit. Als genetisch veränderte Supersoldaten auftauchen, muss sie auf die Fähigkeiten aus ihrem früheren Leben zurückgreifen.

Genau das fasziniert Adria Arjona an Celeste. Zu Beginn könne man ihre Figur durchaus falsch einschätzen, erzählt sie im Interview. „Man denkt erst einmal: Was stimmt mit dieser Frau nicht?“ Auch ihr Erziehungsstil sei alles andere als gewöhnlich. Doch sobald ihre Tochter in Gefahr gerät, gibt es für Celeste kein Halten mehr. Auch Arjona weiß: „Ich würde niemals einer Mutter gegenüberstehen wollen, die ihr Baby beschützt. Das ist wild. Das ist brutal.“

Ihre größten Heldinnen kommen aus der eigenen Familie

Wenn es um ihre eigenen Helden geht, muss die Partnerin von Jason Momoa nicht lange überlegen. „Mein größter Held in meinem Leben ist und bleibt meine Mutter.“ Auch ihre beiden Großmütter seien „ziemlich ikonisch“ gewesen. „Ich habe einige wirklich starke Frauen in meiner Familie“, verrät sie.

Auch privat kenne die gebürtige Puerto-Ricanerin Momente, in denen sie erst hinterher gemerkt habe, wie viel sie eigentlich aushält. „Das Coolste daran, Fehler zu machen oder hinzufallen, ist, wenn man wieder aufsteht und sich jedes Mal selbst überrascht“, sagt sie. „Ich glaube, wir sind viel stärker, als wir denken.“

Ein bisschen von Celeste würde sie trotzdem gerne behalten. Für den Film trainierte Arjona unter anderem mit dem Scharfschützengewehr. „Ich habe geübt und wurde ziemlich gut“, erzählt sie. An Celestes Fähigkeiten komme sie allerdings noch nicht ganz heran. Die Kettensäge fand sie ebenfalls nicht schlecht. Nur einen Haken gibt es: „Die Dinger sind verdammt schwer.“ (tsch)