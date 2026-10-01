„Die wäre fast von der Bühne gefallen!“Verona Pooth nach „Masked Singer“-Zwischenfall geschockt

Die Künstlerinnen und Künstler in den schillernden Kostümen von „The Masked Singer“ geben auch in der 13. Staffel alles. Die wäre für einen Promi beinahe zur Unglücksstaffel geworden. Denn „Cosma“, die dynamische „Milchstraßen-Queen“, hüpfte wie ein Flummi über den Bühnenboden. Dabei kam sie dem Bühnenrand gefährlich nahe, so sehr, dass im Publikum und vor allem bei Verona Pooth am Ratepult kurz der Atem stockte: „Die wär' fast von der Bühne gefallen!“, japste sie entsetzt.

Trotz gleich neun Augen auf dem Maskenkopf war das süße Alien, das wie ein Derwisch performente, stark in der Sicht eingeschränkt. Aber kurz vor dem Abflug fing sie sich - und performte cool weiter. Sie fiel nicht von der Bühne - aber beim Saalpublikum durch. Sie bekam zu wenig Stimmen und musste die Maske fallen lassen.

Ihre Identität aber hatten zwei der dreiköpfigen Ratecrew bereits erraten: Realitystar Evelyn Burdecki war der galaktische Wirbelwind, der als zweiter Promi das wahre Gesicht enthüllen musste. Zuvor wurde in der ersten Runde Luigi Eishörnchen als der ehemalige mehrfache Speerwurf-Para-Weltmeister Mathias Mester enttarnt.

Hochschwanger und bestens gelaunt: Amira Aly als Gast im Rateteam

In der dritten von vier Vorrundenshows zeigte sich das Rateteam hellwach. Comedian Chris Tall landete gleich zwei Volltreffer. Denn er sagte als einziger Luigi auf den Sahnekopf zu, dass darin Talls guter Golf-Kumpel Mathias Mester stecke.

„Das ist so geil!“ Chris Tall aus der Ratecrew freute sich, dass sein Freund, Speerwurf-Weltmeister Mathias Mester, im Luigi-Kostüm steckte - und dass er ihn erkannte. (Bild: Joyn/Michael Kötschau) Copyright: Joyn/Michael Kötschau

Mester war dann auch ein wenig enttäuscht: „Ich hatte viel Spaß. Aber dass Chris mich so schnell erkannte ..., ich hab mir doch so viel Mühe beim Italienisch gegeben.“ Er sang „Bello e impossibile“ von Gianna Nannini. Italienisch ist aber, das wusste er, nicht so seins: „Ich hoffe, ich habe damit niemanden beleidigt.“

„Du bist Mathias Mester!“ Chris Tall (links) sagte Luigi Eishörnchen direkt auf den Kopf zu, welcher Promi sich im Kostüm befände. (Bild: Joyn/Michael Kötschau) Copyright: Joyn/Michael Kötschau

Rategast Amira Aly sagte gleich nach dem ersten Auftritt von Cosma: „Ich hör dich einfach unter Millionen raus.“ Aly saß hochschwanger und bestens gelaunt am Desk. „Ich habe das Kostüm von Eggi gar nicht richtig ausgezogen“, scherzte sie über ihren Baby-Bauch und ihr Kostüm aus der letzten Staffel, als sie Vierte wurde.

Chris Tall war sich auch sofort sicher. Er und Aly verkündeten ihren Verdacht im Chor: „Evelyn Burdecki.“ Da konnte das Kosmosweibchen noch so abstreiten: „Ihr seid total falsch. Meine Stimme ist doch viel tiefer als die von der, die ihr da sagt.“

„Ihr seid total falsch!“ Cosma konnte abstreiten, wie sie wollte - Amira Aly und Chris Tall hatten gleich erkannt, dass Realitystar Evelyn Burdecki im Kostüm der „Milchstraßen-Queen“ steckte. (Bild: Joyn/Michael Kötschau) Copyright: Joyn/Michael Kötschau

Nach der Enttarnung erzählte Burdecki aufgeräumt von einer besonderen Vorbereitung: „Ich bin eine Woche mit starker Klimaanlage rumgefahren, um die Stimme kratziger zu kriegen. Ich hoffe, ihr habt das Rauchige, Whisky-ige gehört.“ Burdecki, die quasi bei allen früheren Staffeln zu den regelmäßig (zu Unrecht) Verdächtigten zählte, nahm das Aus humorvoll. „Ich freue mich über jeden Plattenvertrag, der kommt. Universal, ich warte!“

Verona Pooth hat Probleme mit Nilam Farooq

Als „unser Galopper des Jahres“ feierte Moderator Opdenhövel „P.S.“. Der schwarze Schach-Springer hat mehr drauf als Muskeln, begeisterte das Publikum und zog als erster ins Halbfinale ein. (Bild: Joyn/Michael Kötschau) Copyright: Joyn/Michael Kötschau

An einem Abend der fantastischen Performances erreichte „P.S.“, eine Art Vollblut-Springer vom Schachspiel, als Erster das Halbfinale. „Schon heute unser Galopper des Jahres“, scherzte Moderator Matthias Opdenhövel bewundernd. Chris Tall ist sich ziemlich sicher, dass sich Artist, „Ninja Warrior Germany“- und „Let's Dance“-Gewinner René Casselly im Kostüm verbirgt.

Yeti Cat begeisterte mit vielen Reizen und einer fantastischen Stimme. Wer im Kostüm steckt, scheint ein großes Geheimnis - das frühestens im Halbfinale gelüftet wird. (Bild: Joyn/Michael Kötschau) Copyright: Joyn/Michael Kötschau

Eine sensationelle Gesangsleistung brachte auch Yeti Cat, die mit „Rise Like A Phoenix“ und „Living On A Prayer“ den Laden rockte. Da tat sich die Ratecrew schwer. Verona Pooth verdächtigte nachhaltig Schauspielerin Nilam Farooq, auch wenn sie ihren Vornamen ebenso nachhaltig falsch als „Nilma“ aussprach. Und den Nachnamen? „Den kenne ich überhaupt nicht.“

In der nächsten Woche treten in der letzten Vorrundenshow die Masken „Fernando el Toro“, „Groovy“, „Wild Thing“ und „Three Sixty“ gegeneinander an. (tsch)