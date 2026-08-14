„Schönste Zeit in meinem Leben“Julian Reim verlässt überraschend die Band seines Vaters Matthias Reim

Nach drei gemeinsamen Jahren auf Tour wird Julian Reim künftig nicht mehr fest zur Band seines Vaters Matthias Reim gehören. Der 29-Jährige begründete seinen Ausstieg gegenüber „BRISANT“ mit dem Wunsch, sich stärker auf seine eigene Musikkarriere zu konzentrieren.

Julian Reim will eigene Musikkarriere vorantreiben

Die gemeinsame Zeit mit seinem Vater habe das Verhältnis der beiden nach seinen Worten weiter gefestigt. Ursprünglich sei lediglich ein Jahr gemeinsamer Auftritte geplant gewesen. Daraus seien schließlich drei Jahre geworden, in denen er als Sänger im Chor der Band mitgewirkt und viel über das Tourleben gelernt habe.

„Ich kann wirklich sagen, dass das mit Sicherheit bisher die schönste Zeit in meinem Leben war“, sagte Julian Reim dem ARD-Magazin. Die Zusammenarbeit mit seinem Vater habe ihn musikalisch und persönlich geprägt.

Mit seinem 30. Geburtstag wolle er nun stärker eigene Wege gehen. In den vergangenen Monaten habe er an eigenen Songs gearbeitet und neue Titel veröffentlicht. Künftig wolle er häufiger mit eigenen Live-Auftritten auf der Bühne stehen.

Matthias Reim und sein Sohn bleiben musikalisch verbunden

Ein Bruch zwischen Vater und Sohn ist mit dem Ausstieg nach Angaben von Julian Reim nicht verbunden. Beide wollen weiterhin gelegentlich gemeinsam auftreten und auch künftig gemeinsame Songs veröffentlichen. Auch privat bleibe das Verhältnis unverändert eng.

Julian Reim steht bereits seit mehreren Jahren als Solokünstler auf der Bühne. Der Sohn von Matthias Reim lernte im Alter von 13 Jahren Gitarre und hatte 2010 seinen ersten TV-Auftritt in der Sendung „Willkommen bei Carmen Nebel“. 2019 veröffentlichte er mit „Grau“ seine erste Single, weitere Titel wie „Euphorie“, „Eine Welt entfernt“, „Gravitation“ und „Fühlen wir uns gut an“ folgten.

2022 erschien Julian Reims erstes Studioalbum „In meinem Kopf“. Damit schaffte er den Sprung in die deutschen, österreichischen und Schweizer Albumcharts. In Deutschland erreichte die Platte Platz 25, in Österreich Platz 64 und in der Schweiz Platz 65. (jag)