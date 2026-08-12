„Haben sehr wenig Zeit füreinander“Matthias Reim spricht offen über seine Ehe

In einem Gespräch mit „Schlager.de“ hat sich Matthias Reim zum Alltag mit seiner Gattin Christin Stark geäußert. Aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen verbleibt dem Paar gegenwärtig nur wenig Zeit für Zweisamkeit.

Reim und Stark sind Eltern eines kleinen Kindes und stehen beide regelmäßig auf der Bühne. Insbesondere während der Konzertsaison sei der gemeinsame Alltag kompliziert. „Wir haben sehr wenig Zeit füreinander und haben noch ein Kleinkind“, erklärte Reim in dem Interview mit dem Portal.

Manchmal verbringt er nur wenige Tage daheim, bevor die nächsten Konzerte anstehen. „Diese Woche bin ich zwei Tage zu Hause, dann bin ich schon wieder weg“, schildert der Sänger von „Verdammt ich lieb' dich“. Gemeinsame Momente als Paar und Familie müssen aus diesem Grund in den Terminkalendern eingeplant werden.

Matthias Reim: Verständnis in der Beziehung

Dass auch Christin Stark als Sängerin tätig ist, betrachtet Reim als einen Pluspunkt für die Partnerschaft. Sie verstehe die Anforderungen des Tournee-Lebens aus eigener Anschauung. „Christin ist auch Künstlerin und weiß, wie herausfordernd das ist, ständig unterwegs zu sein“, sagte er.

Matthias Reim und seine Frau Christin Stark. (Archivbild) Copyright: dpa

Auch Stark hatte sich bereits gegenüber „Schlager.de“ zum gemeinsamen Leben geäußert. Die beiden würden einander „gefühlt nur noch backstage“ sehen. Nach Informationen des Portals kommunizieren sie täglich per Telefon, mitunter sogar mehrfach.

Reim beschreibt die momentane Lage als „eine große Herausforderung“. Zugleich bewertet er die begrenzte gemeinsame Zeit anscheinend als eine temporäre Phase. „Es kommt ja auch wieder der Herbst, wo Konzertpause ist und dann findet man wieder mehr Zeit füreinander“, äußerte der Sänger.

Reim ist derzeit auf Jubiläumstour

Reim befindet sich aktuell auf seiner Jubiläumstournee „Verdammt, ich lieb dich!“. Damit zelebriert er 35 Jahre seines gleichnamigen Erfolgstitels sowie seines Debütalbums „REIM“.

Im August sind für Reim diverse Open-Air-Auftritte angesetzt, weitere Konzerte erstrecken sich bis in den Herbst. Darunter fällt auch ein Auftritt am 4. Oktober 2026 in der Lanxess-Arena in Köln. Christin Stark wird ab 2027 ebenfalls auf Tournee gehen und in NRW unter anderem am 10. September in Duisburg, am 11. September in Dortmund sowie am 17. September in Bochum zu sehen sein.

Trotz der Anstrengung durch die zahlreichen Termine äußert sich Reim zufrieden damit, wie das Paar den Tour-Alltag bewältigt. „Es ist eine Herausforderung, aber wir machen das sehr gut“, konstatierte er. (jag)