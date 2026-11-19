Der MDR zieht die Reißleine. Seit 2002 gehört das Nachrichtenmagazin „Exakt“ zum festen Programm des Senders und zeigt investigative Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Doch wie MDR-Chefredakteurin Katrin Bohmann gegenüber dem Branchendienst „DWDL“ jetzt bestätigt hat, soll die Produktion im kommenden Jahr eingestellt werden.

Stattdessen setzt der Sender auf eine neue Marke: „MDR Team Recherche“. Unter ihr sollen die investigativen Inhalte gebündelt und künftig konsequent digital produziert werden. „Wir wollen nicht auf einen festen Sendeplatz warten müssen, wenn wir ein Thema für reif halten und veröffentlichen können“, sagt Katrin Bohmann über die neue digitale Marke.

„ARD Team Recherche“ als Vorbild

Als Vorbild nennt sie das „ARD Team Recherche“, das seit rund zwei Jahren als gemeinsames Online-Angebot etabliert ist. Die Marke sei „sehr erfolgreich in den sozialen Netzwerken“, lobt Katrin Bohmann und hebt auch die zunehmende Reichweite der Themen selbst hervor.

Die digital produzierten Inhalte sollen aber auch weiterhin im linearen Fernsehen gezeigt werden. Zudem plane der MDR, seinen Podcast auszubauen, mehr Inhalte für soziale Netzwerke zu produzieren und das Community-Management zu stärken. Ob Wiebke Binder eine Rolle bei der Neugestaltung spielen wird, ist nicht bekannt. Die Moderatorin präsentiert „Exakt“ seit April 2019. (tsch)