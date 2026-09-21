Am Dienstag, 22. September, startet die zweite Staffel der Reality-Doku-Serie „Yeliz & Jimi - We Are Family?!“ (auf Sky, WOW und RTL+) rund um das Patchwork-Familienleben von Jimi Blue Ochsenknecht und seiner Ex-Freundin Yeliz Koc. Nach der Trennung im Jahr 2021 brach zwischen dem Ex-Paar zunächst ein Rosenkrieg aus, mittlerweile haben sie sich zuliebe ihrer gemeinsamen Tochter Snow (4) wieder angenähert. Uneinigkeiten zwischen Ochsenknecht und Koc blieben aber auch weiterhin nicht aus - und führten sogar zu einem vorübergehenden Abbruch der Dreharbeiten.

Das hat der 34-Jährige nun bei seinem Besuch im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ von Moderatorin Barbara Schöneberger verraten. So sei es während der Dreharbeiten für die zweite Staffel „Yeliz & Jimi“ zu einer „ein bis zwei Monate“ langen Drehpause gekommen, „weil wir gesagt haben, es geht nichts mehr“, so Ochsenknecht.

„Das sieht man da auch“, kündigt Jimi mit Blick auf die neuen Folgen an. Die Produktion habe schließlich eine Expertin dazugeholt. „Wir hatten Gespräche mit einer Mediatorin, die dann vermittelt hat“, berichtet Ochsenknecht.

Jimi Blue Ochsenknecht über Ex Yeliz Koc: „Wir haben einfach zwei verschiedene Leben“

Vorwürfen, das Ex-Paar habe sich nur für den Seriendreh wieder zusammengerauft, widerspricht er deutlich: „Bevor wir die erste Staffel gemacht haben, waren wir auch schon wieder sehr gut in Kontakt über ein Jahr“, betont er. Es gebe in der Beziehung zwischen ihm und seiner Ex-Partnerin „immer mal wieder Ups und Downs“, erklärt Jimi Blue, das Wichtigste sei jedoch das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter Snow.

„Es geht nicht nur um das Projekt, sondern es geht darum, dass wir uns zusammenreißen, Kompromisse eingehen, sodass das für sie in Ordnung ist und für mich in Ordnung ist“, erklärt der frühere „Wilde Kerle“-Star. „Wir haben einfach zwei verschiedene Leben, und da eckt man halt sehr oft an.“

Mittlerweile verstehe sich das Ex-Paar jedoch wieder gut. Beide hätten es „auch einfach satt, uns zu streiten und zu diskutieren“, betont Ochsenknecht. „Wir wollen einfach unsere Ruhe haben, gut miteinander umgehen - freundschaftlich und als Elternteil. Das schwappt natürlich auch auf die Kleine über.“

Abgeschlossen scheint die Familienplanung bei Jimi Blue Ochsenknecht indes nicht. Auf die Nachfrage Schönebergers, ob er sich noch weitere Kinder wünsche, antwortet er deutlich: „Ja! Ich bin schon sehr Familienmensch!“ (tsch)