„Mega Showact“Gastgeber präsentiert „Novum in der Geschichte des 'perfekten Dinners'“

Im Morgenmantel mit einer Tasse Kaffee in der Hand steht Harry (54) an der Tür zu seinem Freiburger Haus aus dem 16. Jahrhundert: „Baujahr 1581, das älteste Haus der Region.“ In der alten Fachwerk-Immobilie lebt er seit 30 Jahren mit seiner Familie: „Es hat wahrscheinlich alles an Geschichte miterlebt, was wir noch in der Schule durchgenommen haben.“

Beim Besuch in der Küche verrät Harry (rechts) Elise (links), Jonathan und Olivia seinen besonderen Warmhalte-Trick. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Seine älteste Tochter Lina (28) hat ihren Vater für die VOX-Show einfach angemeldet. Trotz der Teilnahme am „perfekten Dinner“ bleibt Harry seinem Lebensmotto treu: „Ich bin nicht perfekt, und ich arbeite auch nicht daran.“ Was er hingegen sehr wohl ist: „Einer, der vor der Kamera den Kasper macht.“ Sein Plan auch für den Abend: „Ich möchte die Leute unterhalten, ich möchte denen eine gute Zeit bieten.“ Umso besser, wenn dann auch noch das Menü mit dem Motto „Badisch, friesisch, gut!“ schmeckt:

Vorspeise: e nudelsupp - Badische Nudelsuppe Hauptspeise: Nord trifft Süd - Badisches Schäufele mit Grünkohl, Knusper-Kartoffeln und grober Kochwurst Nachspeise: Ausgezeichneter Schluss - Pfannkuchen mit Apfel-Mango-Mus

Beim wärmenden Rotlicht der Rheumalampe richtet Harry die Teller an. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Der Harry ist Kult“, findet Elise (34) schon nach dem ersten Abend. Das Motto überrascht Jonathan (31) völlig. Badisch ok, aber: „Wo kommt denn das 'friesisch' her?“ Dafür hat Harry eine einfache Erklärung, die er seinen Gästen am Abend neben dem Essen servieren wird: „Das Friesische, das kommt von meinem Papa.“

Ein Comic mit Udo Lindenberg

Jonathan und Elise gefällt der Showact in Harrys Atelier. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Der nennt sich jetzt den schnellsten Zeichner der Welt“, weiß Jonathan von Harrys Comiczeichner-Karriere. Für die Gäste hat Harry in seinem Atelier eine zweite Tafel fürs Dessert vorbereitet: „Es ist ein Novum in der Geschichte des 'perfekten Dinners', dass wir tatsächlich zweimal eingedeckt haben.“ An den Wänden hängen viele Zeichnungen von Udo Lindenberg: „Ich habe den 2012 kennengelernt, und dann waren wir uns eigentlich recht sympathisch.“ Daraus entstand der Udo-Comic „Udix“. „Da habe ich tatsächlich 50 Kurzepisoden gezeichnet für eine Tageszeitung, die aber nie in die Zeitung gekommen sind.“

Bei einem Gläschen Wein in der Küche verrät Harry den anderen, dass er seine Rheumalampe als Wärmelampe einsetzt. „Gute Idee“, lacht Jonathan. Kurz darauf steht die Nudelsuppe auf dem Tisch. „Saulecker“, löffelt David (21) die feine Brühe. „Wie bei der Oma.“

Schäufele mit Grünkohl „ziemlich freaky“

Warum sich der Gastgeber für Schäufele mit Grünkohl entschieden hat: „Ich habe es eigentlich aus Sicherheit gewählt, damit ich weiß, es schmeckt.“ Die Rheumalampe hält, was sich Harry erhofft hat: „Der Tipp ist Gold wert!“ Olivia (40) findet allerdings die Zusammenstellung der Hauptspeise „ziemlich freaky“. Außerdem fällt ihr auf: „Ist das nicht so, dass man zum Grünkohl eigentlich immer einen Schnaps trinkt?“ Harry flüstert über den Tisch: „Der kommt noch ...“

Doch zuerst geht's ins Atelier, wo die Gäste aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Der „Ausgezeichnete Schluss“ kommt in Form eines Comic-Pfannkuchens. „Ich zeichne den hier live“, stellt sich Harry mit hellem und dunklem Teig an den Crêpes-Maker. „Geile Idee“, schaut Olivia gebannt zu. „Mega Showact“, findet auch Jonathan.

„Dadurch, dass wir doch noch in einer Kochshow sind, muss man auch irgendwo das Kochen bewerten und nicht die Person dahinter“, deshalb vergibt David trotz bestem Entertainment nur sechs Punkte. Mit insgesamt 27 Punkten hat Harry keine Chance mehr auf den Wochensieg, aber noch drei schöne Abende vor sich. (tsch)