Mehmet Scholls Tochter spricht in TV-Doku offen über seltene Krankheit„Mir wurde gefühlt alles genommen“

Josefine Scholl will sich von ihrer Erkrankung nicht ausbremsen lassen. In der finalen Folge von „Born Famous“ spricht die Tochter von Ex-Profikicker Mehmet Scholl über ihre gesundheitlichen Probleme - und darüber, warum sie trotzdem an ihrem Traum von einer Modelkarriere festhält.

Mit einer Körpergröße von 1,67 Meter entspricht Josefine Scholl zwar nicht den gängigen Erwartungen der Modelbranche. Doch die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 17-Jährige verfolgt weiter ihr Ziel, als Model erfolgreich zu werden. Eine zusätzliche Herausforderung stellt dabei ihre seltene Erkrankung dar: Josefine leidet am McCune-Albright-Syndrom. Dadurch sind die Knochen in ihrer rechten Körperhälfte poröser und anfälliger für Verletzungen.

Josefine Scholl muss erneut zum Arzt: „Ich habe ein bisschen Schmerzen“

In der letzten Folge von „Born Famous“ steht deshalb erneut eine medizinische Untersuchung an. Der rechte Oberarm von Josefine Scholl bereitet ihr Sorgen. „Ich habe ein bisschen Schmerzen in letzter Zeit“, berichtet sie.

Josefine Scholl spricht bei „Born Famous“ über ihre Krankheit. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Arztbesuche gehören für die Tochter von Mehmet Scholl längst zu ihrem Leben. „Über 100“ Termine habe sie nach eigener Aussage bereits hinter sich. Umso wichtiger sei für sie gewesen, dass ihre Familie sie dabei nicht allein gelassen habe.

„Das sind so viele Momente, die nimmt uns keiner mehr“, sagt ihre Mutter Jessica, die seit 2016 von Mehmet Scholl getrennt ist. Auch Josefine macht deutlich, wie sehr sie diese Unterstützung benötigt hat: „Ich hätte das alleine nicht geschafft.“

Der familiäre Zusammenhalt habe ihr geholfen, mit den Einschränkungen durch die Krankheit umzugehen. „Mir wurde ja gefühlt alles genommen“, erzählt Josefine Scholl, die mit Bayern-Profi Tom Bischof zusammen ist. Besonders schwer habe sie getroffen, dass sie keinen Sport mehr machen dürfe.

„Ich lasse mich davon nicht aufhalten“

Nach der Untersuchung gibt Josefine die Nachricht des Arztes wieder. Ihre Krankheit sei nicht weiter gewachsen, berichtet sie, „und das ist wichtig“. Dennoch bleibt eine große Unsicherheit. Wie sich das McCune-Albright-Syndrom künftig entwickelt, lässt sich nach ihren Worten nicht vorhersagen.

„Aber leider ist es eine Überraschung für uns alle, wie meine Krankheit sich entwickelt, wenn ich zum Beispiel jetzt schwanger werde“, erklärt sie. Von dieser Ungewissheit will sich Josefine Scholl jedoch nicht bestimmen lassen. Ihre persönlichen und beruflichen Ziele verfolgt sie weiter. „Manchmal hat das alles hier kein Ende, aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ich möchte meine Träume verfolgen und ich möchte das machen, was ich liebe.“

Die komplette sechste Folge „Born Famous“ wird am Donnerstag, 20. August, um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt und ist bereits vorab bei Joyn verfügbar. (tsch)