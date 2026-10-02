„Meistgehasster Gen-Zler“ erklärt Mitri Sirin„Wir sagen, was uns stört. Damit haben manche ein Problem“

Julian Kamps ist Content Creator und darauf aus, dass seine Videos oft geklickt werden. Das hat im Herbst des vergangenen Jahres fast zu gut geklappt. Vier Millionen Aufrufe hatte sein Clip, in dem er sich über seinen damals neuen Vollzeit-Job beklagte: „Wir haben jetzt 18.41 Uhr. Ich hab' das Haus um 7.30 Uhr verlassen. Ich bin jetzt gerade kurz vor meiner Haustür. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das das Leben ist“, hört man den Düsseldorfer im Video ächzen.

Mitri Sirin besucht den 26-Jährigen in seinem Wohnort am Rhein. Der „vielleicht meistgehasste Gen-Zler Deutschlands“ erschien dem ZDF für eine neue „Am Puls“-Reportage über den Generationen-Streit (“Alt gegen Jung: Wer ist hier verwöhnt?“) offenbar als ideale Konfliktprojektionsfläche. „Am Anfang waren die Leute ein bisschen auf meiner Seite“, erinnert sich der modelnde Social-Media-Redakteur bei den Grünen vor der ZDF-Kamera. „Aber nach zwei Tagen habe ich so viele Hassnachrichten bekommen.“

Mitri Sirin: „Das kleinste bisschen Stress ist euch schon zu viel“

Miete, Rente, Wehrpflicht - Mitri Sirin fragt: Wie gerecht geht es zwischen den Generationen zu? Ruhen sich die Boomer auf Kosten der Jungen aus oder ist die Gen Z undankbar und zu bequem? (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Der Reporter hakt nach: „40-Stunden-Woche, was denkst du denn darüber?“ - „War früher so, aber das heißt ja nicht, dass das immer noch so gut ist“, kommt die gut vorbereitete Antwort. Die Welt habe sich verändert - und mit ihr das Bewusstsein der jungen Generation: „Wir legen nicht mehr so viel Wert auf arbeiten, Überstunden machen, alles aufgeben für den Job. Wir wollen ein bisschen mehr leben, Spaß haben, Freunde treffen, aber vielleicht auch mal ein Ehrenamt machen.“

Sirin zitiert ein weit verbreitetes Gen-Z-Klischee: „Das kleinste bisschen Stress ist euch schon zu viel.“ Julian widerspricht: „Wir sind schon stressresistent. Aber wir sagen, was uns stört. Und damit haben manche Menschen vielleicht ein Problem.“ Er selbst versuche, acht bis zehn Videos am Tag zu produzieren. „Ist das nicht anstrengend?“, zeigt der Journalist Mitgefühl. „Voll“, bestätigt Julian. Sirin vergewissert sich: „Das meintest du mit Arbeit?“ Aber ja: „Das ist Arbeit!“

„Ich hatte keine Lust, und dann lasse ich mich krankschreiben“

Vermutlich ein etwas anderes Bild von Arbeit hat Dieter Mießen. Der ist kaufmännischer Leiter eines Berliner Tiefbau-Unternehmens und hat erstens Probleme, Nachwuchs zu finden. Und zweitens Probleme mit dem Nachwuchs, der da ist. Sein ältester Mitarbeiter sei 70, sagt der Unternehmer in der Doku. „Der hat, glaube ich, in seinem gesamten Berufsleben nicht so viele krankheitsbedingte Fehltage gehabt wie Auszubildende innerhalb von drei Jahren.“

DIW-Präsident Marcel Fratzscher sagt in der ZDF-Reportage: „Eine kleine Gruppe von Boomern ist egoistisch.“ (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Sind die zu faul?“, hakt Mitri Sirin nach. Sein Gegenüber gibt zu verstehen: „In persönlichen Gesprächen sagen mir die Auszubildenden: 'Ich hatte keine Lust, und dann lasse ich mich krankschreiben.' Das ist eine Situation, wo ich Puls bekomme.“ Doch nicht nur an der Einstellung mangele es, sondern auch am Bildungsniveau: „Wir wären ja froh, wenn uns das Bildungssystem Menschen liefert, die nach zehn Schuljahren den Unterschied zwischen einem Rechteck und einem Quadrat erklären können.“

Dieter Mießen klingt vor der ZDF-Kamera etwas ratlos: „Wir haben eine sehr hohe Ausbildungsvergütung, wir haben 30 Tage Urlaub, und trotzdem reicht das nicht aus.“ Es werde viel von Work-Life-Balance gesprochen. „Aber das erste Wort in dem Begriff ist 'Work'.“

Marcel Fratzscher: „Eine kleine Gruppe von Boomern ist egoistisch“

Einer, der nicht ins Gen-Z-Bashing einsteigt, ist der DIW-Präsident Marcel Fratzscher. „Was mich unglaublich stört an der Diskussion, die wir heute haben, ist diese Erwartungshaltung an die junge Generation“, ärgert sich der Ökonom, der mit dem „Boomer-Soli“-Vorschlag eine Kontroverse auslöste. Aus Sicht der Älteren würden die Jüngeren alles falsch machen, klagt Fratzscher im Gespräch mit Sirin. „Die leisten zu wenig, weil es kommt zu wenig bei den Rentnerinnen und Rentnern an. Die Überlegung ist: Ist es nicht eigentlich andersherum?“

Denn: Wann immer ein Problem auftauche, das mehr Geld erfordere, sei die Antwort stets dieselbe: „Die junge Generation muss das stemmen.“ Mitri Sirin schlussfolgert: „Sind Boomer zu egoistisch?“ Fratzscher präzisiert: „Eine kleine Gruppe von Boomern ist egoistisch. Die, die sehr viel Vermögen aufgebaut haben. Die sagen: 'Wir wollen davon überhaupt nichts abgeben.'“

Den Egoismus-Vorwurf trägt der ZDF-Reporter weiter zu einer Biker-Gruppe aus Osnabrück. Karin, ehemalige Optikerin, und Joachim, ehemaliger Fahrlehrer, genießen die abschlagsfreie Frührente im Sattel ihrer Motorräder. „Ich hab das heute oft gehört: 'Solange ich kann, will ich Spaß haben.' Wie egoistisch ist das?“, konfrontiert Sirin die Gruppe. „Eigentlich sehr egoistisch, ist schon richtig“, räumt Joachim ein. Karin hält dagegen: „Wie gerecht ist es, dass die junge Generation sich Auszeiten nimmt von ein bis zwei Jahren? Dann zahlen sie auch nicht in das System ein.“

Sie finde es „trotzdem gut, dass sie's machen“. Denn: „Wenn die jetzt bis 70 arbeiten dürfen, ist es vollkommen in Ordnung, wenn sie sich eine Auszeit nehmen.“ Mehr Auszeiten für alle als Weg in die Generationengerechtigkeit. Das müsste jetzt nur noch jemand dem Bundeskanzler erklären.

„Am Puls mit Mitri Sirin - Alt gegen Jung: Wer ist hier verwöhnt?“ läuft am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober, 19.20 Uhr) im ZDF und schon vorab in der ZDF-Mediathek. (tsch)