Nach Spekulationen über ihre längere Abwesenheit ist die Ehefrau des US-Präsidenten Donald Trump, Melania Trump, am Donnerstag (20. August) wieder öffentlich aufgetreten. „Ich habe gehört, ihr habt mich vermisst“, sagte die 56-Jährige scherzhaft bei einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington. „Hier bin ich.“

Melania Trump war seit dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am 19. Juli nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Bei ihrem ersten Auftritt seit rund einem Monat ging sie demonstrativ Hand in Hand mit ihrem Ehemann Donald Trump zum Podium. Der Präsident nahm anschließend im Publikum Platz und verfolgte ihre Rede.

Donald Trump und Natalie Harp (r.) sind in letzter Zeit oft gemeinsam zu sehen. Copyright: AFP

Gerüchte um Donald Trump und seine persönliche Assistentin

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen unter anderem Bildungsstipendien sowie ein geplantes Autorennen durch Washington. Der Auftritt erfolgte vor dem Hintergrund anhaltender Spekulationen über die Abwesenheit der Präsidentengattin. Auch das enge Verhältnis zwischen Donald Trump und seiner persönlichen Assistentin, Natalie Harp, hatte zuletzt Aufmerksamkeit erregt.

Die 35-Jährige war in jüngster Zeit fast ständig an der Seite des Präsidenten zu sehen. Zudem gehörte sie zu den wenigen Personen, die kurz vor dem Rückflug der Präsidentenmaschine Air Force One vom NATO-Gipfel in Ankara im Juli gemeinsam mit Trump in ein anderes Flugzeug wechselten. Bei der Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses war Harp offenbar nicht anwesend.

Natalie Harp arbeitet seit Januar 2025 als persönliche Assistentin von Donald Trump im Weißen Haus. Die heute 35-Jährige war zuvor unter anderem als Moderatorin beim konservativen Sender One America News Network tätig und arbeitete für Trumps Wahlkampfteam sowie sein politisches Aktionskomitee. Im Umfeld des Präsidenten wurde sie unter dem Spitznamen „Human Printer“ bekannt – weil sie Trump regelmäßig Ausdrucke von Nachrichten, Umfragen und positiven Berichten überreicht haben soll. (red)