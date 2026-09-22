„Meldet es bitte“Beatrice Egli warnt Fans vor Internetbetrügern

Der Name eines Stars in einem Social-Media-Profil ist längst keine Garantie dafür, dass tatsächlich der entsprechende Prominente dahintersteckt. Auch Beatrice Egli hat immer wieder mit gefälschten Accounts zu kämpfen. Nun hat die Schlagersängerin ihre Fans erneut vor solchen Fälschungen gewarnt.

Zuletzt seien „wieder vermehrt Fake-Accounts im Umlauf“ gewesen, die unter ihrem Namen Inhalte veröffentlichten, schreibt Egli auf Instagram. Die Profile hätten nichts mit ihr zu tun und würden „teilweise falsche oder irreführende Informationen“ verbreiten.

Die 38-Jährige appelliert eindringlich an ihre Fans: „Bitte seid aufmerksam und folgt nur meinen offiziellen Social Media Kanälen, die ihr ausschließlich über meine Webseite findet.“ Gleichzeitig distanziere sie sich „ausdrücklich von diesen Fake-Profilen, ihren Aktivitäten und Forderungen“.

Beatrice Egli bittet Fans um Mithilfe

Egli bittet ihre Anhänger zudem um Mithilfe. „Wenn ihr auf so ein Fake-Profil stoßt: meldet es bitte!“ Nur so könne man gemeinsam verhindern, „dass sich solche Betrugsversuche weiterverbreiten“.

Für Beatrice Egli ist das Problem nicht neu. Bereits mehrfach tauchten gefälschte Accounts in ihrem Namen auf. Im Januar sorgte etwa ein Fall auf Facebook für Schlagzeilen. Dort hatten sich Betrüger als Eglis Mutter ausgegeben und Fans der Sängerin zu Geldüberweisungen aufgefordert. Als Gegenleistung wurden unter anderem VIP- und Mitgliedskarten für einen erfundenen Fanclub oder Urlaubsreisen versprochen. (tsch)