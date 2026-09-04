Micaela Schäfer irritiert bei „Höhle der Löwen“ mit Erotik-Produkt„Stelle ich mir sehr unangenehm vor“

Prominenter und gleichzeitig überraschender Besuch bei „Die Höhle der Löwen“: Micaela Schäfer unterstützt in der ersten Folge der 20. Staffel Gründer Ingwer Sörensen bei seinem Pitch für „Naturally Naughty“. Schon die Outfits sorgen für Aufmerksamkeit. Während Ingwer ein sogenanntes Harness, bekannt aus der BDSM-Szene, übergezogen hat, trägt das Erotikmodel nach eigener Aussage „verhältnismäßig viel“ Kleidung. Allerdings schiebt Schäfer direkt hinterher: „Ich habe ja keinen BH drunter.“

Die Löwen stehen zunächst vor einem Rätsel, was sie bei einem Produkt rund um das Thema Ingwer erwartet. Judith Williams spekuliert: „Vielleicht Ingwer als Gleitcreme.“ Neu-Löwe Andreas Herb reagiert darauf sichtbar irritiert: „Ich stelle mir das sehr unangenehm vor.“

Frank Thelen: „Ich habe Angst“

Die Auflösung liefert schließlich Gründer Ingwer Sörensen, dessen Vorname passenderweise auch noch tatsächlich Ingwer lautet. Gemeinsam mit Micaela Schäfer, die als Markenbotschafterin auftritt, stellt er „Naturally Naughty“ vor.

Nicht nur Neu-Löwe Andreas Herb ist verdutzt: Micaela Schäfer ist bei „Die Höhle der Löwen“ zu Gast. (Bild: RTL / Bernd-Michael Maurer) Copyright: RTL / Bernd-Michael Maurer

Unter anderem ein aphrodisierendes Ingwer-Spray hat er mitgebracht. Das Produkt werde in den Mund oder an anderer Stelle aufgetragen und solle unmittelbar die Lust fördern. Micaela Schäfer bringt das Einsatzgebiet auf den Punkt: „Es ist also für obenrum, aber auch für untenrum.“

Die Löwen staunen nicht schlecht. Laut Ingwer würden acht von zehn Frauen angeben, dass ihnen das Produkt dabei helfe, „leichter und intensiver zum Höhepunkt zu kommen“. Daraufhin testen auch die potenziellen Investoren das Spray und nehmen jeweils einen Sprühstoß. „Ich habe Angst“, meint Frank Thelen noch. Janna Ensthaler stellt fest: „Es ist wirklich scharf!“

„Sorry, das ist ein ganz schwacher Auftritt“

Die heitere Stimmung kippt, als Ingwer Sörensen vom Umsatz der Produkte berichtet und erzählt, dass „Naturally Naughty“ bereits zwei Investoren beim österreichischen Ableger „2 Minuten 2 Millionen“ gewinnen konnte. Frank Thelen kann es kaum glauben. „Dafür sind die Zahlen echt schlecht“, sagt er und legt nach: „Das ist ja katastrophal.“ Auch sein Fazit fällt deutlich aus: „Sorry, das ist ein ganz schwacher Auftritt.“

Andreas Herb testet das Produkt mit mehreren Sprühstößen, kann jedoch keine Wirkung feststellen. Er erklärt: „Also mein Ritter Lanzelot schlief weiter.“ Janna Ensthaler weist darauf hin, dass Herb das Spray offenbar anders hätte anwenden sollen: „Du sollst das nicht in den Mund sprühen, du sollst das auf den Ritter Lanzelot sprühen.“

Das habe Andreas Herb nicht ausprobiert. Zudem fehle ihm bei dem Produkt eine klare Botschaft. Einen möglichen Slogan liefert er gleich selbst: „Sprühst du's auf den Ritter, bist du fitter.“ Am Ende können Ingwer Sörensen und Micaela Schäfer die Löwen nicht von einem Investment überzeugen. Für „Naturally Naughty“ gibt es keinen Deal.

Zu sehen gibt es „Die Höhle der Löwen“ immer montags, 20.15 Uhr, bei VOX und bereits vorab bei RTL+. (tsch)