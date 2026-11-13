„Mich haben Leute verflucht“Mia Julia spricht über ihren harten Start am Ballermann

Eigentlich hat sie eine Ausbildung zur Friseurin absolviert. Doch heute begeistert Schlagersängerin Mia Julia Tausende Menschen auf den Bühnen des Ballermanns. Dass ihr Weg dorthin nicht immer einfach war, erzählt die 39-Jährige in der ARD-Dokumentation „Ballermann Sessions & Stories“. Vor allem zu Beginn ihrer Karriere als Partyschlagersängerin habe sie mit ordentlich Gegenwind kämpfen müssen.

„Mich haben auch Leute verflucht“, erinnert sich die gebürtige Münchnerin. Nachdem sie ihre Karriere in der Erwachsenenfilmbranche beendet hatte, wagte sie 2013 den Neustart als Partyschlagersängerin. Doch längst nicht jeder traute ihr den Erfolg zu. Ihr sei damals prophezeit worden, dass sie es nicht schaffen werde. Ihre Reaktion darauf: „Doch! Die Herausforderung nehme ich an.“

Die Zweifler sind inzwischen verstummt: Einer von Mia Julias größten musikalischen Erfolgen ist „Peter Pan“. Gemeinsam mit Julian Sommer schaffte es der Song bis auf Platz 24 der deutschen Single-Charts und hielt sich dort 25 Wochen. Auf Spotify kommt der Titel inzwischen auf mehr als 81 Millionen Streams.

„Ich habe eine Meinung und ich will ernst genommen werden“

Doch Mia Julia möchte nicht nur mit eingängigen Partyhits überzeugen. Sie will auch über Emotionen und Freundschaften singen und sich für wichtige Themen wie Gleichberechtigung einsetzen. „Ich habe eine Meinung und ich will ernst genommen werden“, betont die Sängerin. Mittlerweile würden sogar Mütter auf sie zukommen, die froh seien, dass sie ihren Töchtern als Vorbild diene.

Umso mehr ärgert es sie, wenn ihre Arbeit auf reine Partyunterhaltung reduziert wird. Dass sie angeblich ohnehin nur feiern und Stimmung machen würde, lässt sie nicht gelten. „Wir heilen Seelen, die zu Hause vielleicht weinen würden“, erklärt Mia Julia.

„Ballermann Sessions & Stories“ ist bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. In den weiteren Folgen werden Mickie Krause, Frenzy und FINCH begleitet. (tsch)