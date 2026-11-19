40 Jahre auf der Bühne schaffen nur wenige Comedians. Stand-up-Comedy-Pionier Michael Mittermeier hat es geschafft. In der ARD-Dokumentation „Happy Birthday, Michael Mittermeier!“ (ab sofort in der ARD-Mediathek) blickt der 60-Jährige auf seine lange Karriere zurück - und spricht über einen sehr besonderen Moment. 2024 traf er als einer von mehr als 100 Comedians den damals amtierenden Papst Franziskus.

„Ich muss den Papst zum Lachen bringen, das ist mein Endgegner“, greift Mittermeier die Begegnung auch in seinem Comedy-Programm auf und scherzt: „Ich spiele für einen Spot im Himmel.“ Weil er von Franziskus' Faszination für den Fußball gewusst habe, brachte er dem Pontifex ein besonderes Geschenk mit: das pinke Auswärtstrikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Nach Tragödie: Michael Mittermeier bat Papst um besondere Segnung

Mittermeier habe Franziskus damals das Trikot mit der Rückennummer 10 und dem Verweis auf Diego Maradonas „Hand Gottes“ überreicht. „Die zehn steht auch für die zehn Gebote“, habe er einen Witz angefügt. „Dann hat er gelacht“, erinnerte sich der Comedian in der Doku.

Doch das sei nicht alles gewesen. „Ich habe in dem Moment gewusst, ich muss noch was sagen“, schildert Michael Mittermeier. „Es wäre sehr schön, wenn sie noch die vier toten Kinder von mir und meiner Frau segnen würden“, habe er den Papst um den Segen für die vier tot geborenen Kinder gebeten. „Da war mir klar: Komödie und Tragödie sind immer zeitgleich.“ In der Doku erklärt Mittermeier seinen Umgang mit der Trauer: „Wenn ich dauernd die Dunkelheit vor mir hertragen würde, kann ich keine Comedy machen.“ Seine Herangehensweise sei wie folgt: „Wenn das dunkel ist, leuchte ein Licht drauf.“

Auch Mittermeiers Frau Gudrun Allwang kommt in dem ARD-Film zu Wort. „Ich wusste, dass es Michael schon Jahre umtreibt“, äußert sie sich zu den Schicksalsschlägen. Dass er diese in seinem Comedyprogramm aufgreift, damit sei sie zunächst „nicht so glücklich“ gewesen, räumt sie ein. Aber: „Ich habe mich darauf verlassen, dass er es respektvoll macht.“ Bei der Premiere des Programms habe sie dann an der entsprechenden Stelle sogar weinen müssen. Auch dem Publikum sei die Schwere des Moments anzumerken gewesen, erinnerte sich Allwang an die „Totenstille“ im Saal. Doch „fünf Minuten später haben alle wieder gelacht“. (tsch)