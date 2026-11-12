Mickie Krause distanziert sich von seinem Kult-Hit„Fühle mich mit dem Text nicht mehr wohl“

Mit „10 nackte Friseusen“ gelang Mickie Krause 1999 der große Durchbruch. Doch mehr als 25 Jahre später sieht der Sänger seinen einstigen Erfolgs-Hit offenbar mit anderen Augen. In der ARD-Dokumentation „Ballermann Sessions & Stories“ spricht er darüber, warum er den Song inzwischen nur noch selten auf die Bühne bringt. „Der Song wurde in Deutschland rauf- und runtergespielt“, erklärte der Schlagersänger. Damals habe es diese „Sexismus-Diskussion einfach gar nicht“ gegeben. Heute sei das anders.

Das beobachtete Mickie Krause beim Ballermann-Hit „Layla“ von DJ Robin und Schürze. Der Song sorgte 2022 für eine bundesweite Debatte über sexistische Liedtexte und eroberte gleichzeitig die Spitze der deutschen Single-Charts. Der Schlagerstar habe das Gefühl, dass sich die Menschen „gar nicht so viele Gedanken darüber machen“, wenn es darum geht, den Inhalt sexistischer Liedtexte zu hinterfragen.

Für seinen eigenen Klassiker zieht der Sänger inzwischen Konsequenzen. Obwohl er dem Song einen wichtigen Teil seiner Karriere verdankt, gehört er längst nicht mehr regelmäßig zu seinem Bühnenprogramm. „Weil ich mich eigentlich nicht mehr mit diesem Text in der heutigen Zeit wohlfühle“, gesteht der 56-Jährige. Mittlerweile müsse er schließlich auch nicht mehr alles singen, was früher einmal zu seinem Repertoire gehört habe.

„Ballermann Sessions & Stories“ ist bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. In den weiteren Folgen werden Mia Julia, Frenzy und FINCH begleitet. (tsch)