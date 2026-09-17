Bei diesem Investment hat Travis Kelce alles andere als ein glückliches Händchen gezeigt: Wie unter anderem „Bild“ berichtet, wurde der Football-Profi Opfer eines mutmaßlichen Schneeballsystems. Bei einem Gerichtsverfahren in den USA musste sich nun der Unternehmer Siddharth „Sid“ Jawahar verantworten. Mit seiner Investmentfirma Swiftarc Capital ließ er Anleger auflaufen. Neben elf Jahren Gefängnis muss er 31,35 Millionen Dollar zurückzahlen.

Einer der Geschädigten ist Travis Kelce. Wie viel der Ehemann von Taylor Swift investiert hatte, ging aus den Gerichtsunterlagen nicht hervor. Auch andere Prominente fielen auf die Masche Jawahars herein. Wer genau, blieb unter Verschluss.

Den Ermittlungen zufolge sammelte Siddharth „Sid“ Jawahar seit 2016 hohe Geldbeträge seiner Investoren ein. Im Gegenzug soll er hohe Renditen in Aussicht gestellt haben. Infolge einer fehlgeschlagenen Investition ging dem Unternehmer aber eine Menge des investierten Gelds flöten - ohne seine Investoren darüber in Kenntnis zu setzen. Noch dreister: Nur zehn Millionen von den insgesamt 35 Millionen Dollar wurden tatsächlich investiert. Vom Rest der gigantischen Summe wurden unter anderem Privatjets, Luxusimmobilien und Designerklamotten bezahlt, wie Ermittler aufdeckten. (tsch)