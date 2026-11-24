„Da fehlen einem fast die Worte. Wie süß ist die denn?“: Schon ehe die elfjährige Sophia überhaupt dazu kam, bei „Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel“ ihre Innovation vorzustellen, war Ralf Dümmel hin und weg. Als Sophia im Vorstellungsvideo verriet, sich schon mit sechs Jahren ihr eigenes Start-up gewünscht zu haben, staunte der Unternehmer: „Ich habe so eine Gänsehaut!“

Der jüngsten Erfinderin der SAT.1-Show kam beim Spielen mit ihren Spielzeugschlangen eine Idee: ein Handtuchhalter, der ohne Bohren oder Kleben anzubringen ist. Doch der Test in Dümmels Firmenzentrale offenbarte: Noch ließ das Material des Prototypen aus dem 3D-Drucker zu wünschen übrig. „Finde ich ganz toll, wie ehrlich du bist“, lobte der 59-Jährige die Schülerin, die das Verbesserungspotenzial offen ansprach: „Deswegen sind wir ja auch hier, dass das Produkt besser wird.“ Das nötigte Dümmel Respekt ab: „Du bist echt Wahnsinn.“

Sonya Kraus überzeugte sich von der Erfindung von Student Phil: einem einfach handhabbaren Dübel. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Trotz guter Grundidee warteten aber viele Herausforderungen auf Dümmels Team. Es gebe „echt einen Riesen-Wettbewerb“, gab Dümmel zu bedenken. Unabhängig davon versicherte er Sophia: „Du kannst so stolz drauf sein!“ Als er einige Tage später Sophia per Videocall seine Entscheidung mitteilte, gab Dümmel zu: „Mir blutet das Herz, dass ich dir sagen muss, deine Huyks sind nicht die Millionenidee.“ Trotzdem sei sie für ihn „die Erfinderin des Herzens“. Die Schülerin nahm die Entscheidung mit Fassung - sehr zur Erleichterung Dümmels: „Wenn sie jetzt geweint hätte, hätte ich auch geweint. Das hätte ich nicht überstanden.“

Erfinder kommt nur mit Stück Papier zu Ralf Dümmel - und überzeugt total

Weniger leiden musste Ralf Dümmel mit den anderen Erfindern der dritten Ausgabe von „Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel“. „Jetzt brauche ich einen Schnaps“, rang Studentin Samira nach dem Finale nach Worten. Gerade eben hatte sie erfahren, dass der Handel 177.439 Bestellungen für ihre Erfindung Kalkbuster getätigt hatte. Der Aufsatz für Wasserhähne befreit diese schonend von Kalkablagerungen. Der Sprung zur Unternehmerin und die Zusammenarbeit mit Ralf Dümmel seien „lebensverändernd“, schwärmte Samira. Dazu tragen gewiss auch die 51.280,65 Euro Gewinnbeteiligung auf dem Konto der 23-Jährigen bei.

Der 24-jährige Phil traf mit seiner Idee ebenfalls total ins Schwarze. Seine Idee Verschlussfix verspricht, Bohrlöcher unkompliziert zu stopfen und leicht zu übermalen. „Ich mache mich zum Affen. Ganz Deutschland lacht über mich“, stöhnte Ralf Dümmel beim Produkttest. „Ich habe noch nie in meinem Leben ein Loch gebohrt.“ Doch sowohl der Investor und sein Team als auch TV-Moderatorin und Heimwerkerin Sonya Kraus einige Wochen später waren begeistert. „Wieso ist da noch keiner draufgekommen?“, staunte Kraus. Das sah auch der Handel so: 139.644 Bestellungen spülten 35.608,20 Euro auf Phils Konto.

Vollkommen platt war zudem Sebastian. Der Augsburger verdoppelte seine Mindestbestellmenge von 70.000 Stück und war um 71.216,40 Euro reicher. Dabei war er zunächst nur mit einem Stück Papier zu Ralf Dümmel gekommen. Doch seine Idee von einer Frischebox für das Obst- und Gemüsefach im Kühlschrank hatte es in sich. Nach der Produktentwicklung zeigte sich beim Praxistest Erstaunliches. „Wahnsinn, kein einziger Schimmel“, beobachtete Ralf Dümmel baff. Weil auch alle Regularien zur Lebensmittelsicherheit erfüllt wurden, entpuppte sich die Starbox als potenzielle Millionenidee. (tsch)