Im „Stadion an der Bremer Brücke“ in Osnabrück dröhnt die Fußballhymne aus den Lautsprechern: „You'll never walk alone!“ Aber genau das - allein rumlaufen - musste ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek. Weil ihr Partner für die Expertise, Bastian Schweinsteiger, trödelte. Oder, da gingen die Meinungen auseinander, Sedlaczek zum überraschenden Spurt ansetzte.

Bei der ersten Moderation zum bevorstehenden DFB-Pokalspiel VfL „Underdog“ Osnabrück gegen den FC Bayern „haushoher Favorit“ München standen Esther und Basti noch am Mittelkreis. Den galt es dann zu räumen, weil die Hauptbeteiligten, die Kicker, das Grün für sich beanspruchten. Für den Stellungswechsel vom Zentrum an den Spielfeldrand wollten Sedlaczek und Schweinsteiger ein eingespieltes Kurzinterview mit Bayern-Keeper Jonas Urbig nutzen.

Aber als das ausklang, war nur Sedlaczek am Zielort angelangt - und unwirsch drauf bezüglich ihres Mikro-Partners: „So, liebe Zuschauer, jetzt wart' ich noch auf meinen Experten“, erklärte sie leicht genervt, „und eigentlich ist er das ja gewöhnt, dass er ein bisschen Gas geben muss, wenn er pünktlich hier sein muss neben mir, aber jetzt hat er doch wieder ein bisschen gebraucht.“

Da war er dann doch wieder da, der Basti, mit einem freundlichen „Hallo“ - und einer leicht anderen Schilderung: „Hast aber'n guten Spurt hingelegt.“ Dieser hatte ihn, den früheren Dauerläufer im bajuwarischen Mittelfeld, wohl verblüfft: „Also, liebe Zuschauer, die Esther - die ersten Meter!“ Hatte Basti die Esther gar nicht allein stehen lassen? Sondern war sie ihm vielmehr einfach davon gesprintet?

Ein paar Minuten später interessierte das niemanden mehr. Nach rund 251 gespielten Sekunden hatte nämlich der Osnabrücker Robin Meißner den Gästen sauber einen eingeschenkt. Aus knapp 30 Metern, per Volley, unhaltbar ins Eck. „Sonntagsschuss am Mittwochabend“ hätte die Headline zum 1:0 lauten können. Da waren dann Esther und Basti gemeinsam sprachlos. Seitenlinien-Experte Basti fand seine Stimme erst wieder, als Bayern, das Spiel ziemlich zügig durch Kane und Bischof gedreht hatte. Und da waren erst 24 Minuten gespielt. (tsch)