Zum 30. Mal blickt RTL auf die großen und kleinen Momente des Jahres zurück. Dafür begrüt Moderator Steffen Hallaschka bei „2026! Menschen, Bilder, Emotionen“ live seine prominenten Panel-Gäste Laura Wontorra, Tim Mälzer und Paul Ronzheimer sowie die Menschen, die hinter den wichtigsten Schlagzeilen der vergangegen zwölf Monate standen.

Am Donnerstag, 3. Dezember, geht es um 20.15 Uhr live bei RTL um die Ereignisse, die das Jahr 2026 geprägt haben - „von den Landtagswahlen über Wal Timmy und die Fußball-WM bis hin zur Blockade der Straße von Hormus und dem Fall Fabian“, wie der Sender mitteilt.

Mit dabei ist unter anderem Helene Fischer, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer großen 360-Grad-Stadiontour gefeiert hat. Mit Steffen Hallaschka spricht die Schlagersängerin über das nächste Kapitel ihrer erfolgreichen Karriere. Auch Lukas Podolski ist in der RTL-Sendung zu Gast und blickt auf das Ende seiner aktiven Fußball-Laufbahn zurück.

Brüder gedenken bei „2026! Menschen, Bilder, Emotionen“ verstorbenem Zugbegleiter

Collien Fernandes, die über den Aufsehen erregenden Vorfall um Ex-Mann Christian Ulmen spricht, sowie Bärbel Bas, die sich zu ihrem Rückzug aus der Politik äußert, sind bei „2026! Menschen, Bilder, Emotionen“ ebenfalls dabei. Ein weiteres emotionales Thema: Die vier Brüder von Serkan Çalar erinnern im Studio an den Zugbegleiter, der gewaltsam ums Leben gekommen ist.

Die weiteren Gäste: Extremsportler Arda Saatçi, der vom Death Valley bis zum Santa Monica Pier lief, die deutschen Ü80-Fußballweltmeister, die in Australien den Titel holten, Tom Kopke, der schon dreimal das legendäre Käserennen in England gewonnen hat, sowie der Mann, der einen Horror-Ryanair-Flug überlebte, bei dem ein Fenster geplatzt ist. (tsch)