Sei es das „Sommerhaus der Stars“ (RTL), das Dschungelcamp (ebenfalls RTL) oder „Promi Big Brother“ (SAT.1): Blickt man auf die lange Liste Danni Büchners bisheriger TV-Auftritte, sucht man öffentlich-rechtliche Sender vergebens. Nun jedoch versucht man sich in der ARD an einem Reality-Format - und hat dafür mit Danni Büchner eine Teilnehmerin mit reichlich Erfahrung gefunden.

„Vibes - Find Your Fire“ soll eine „Social Reality“ sein, in der neun einander unbekannte Frauen gemeinsam in eine Villa auf Rhodos ziehen. Dort sollen sie zwölf Tage lang herausfinden, wer sie wirklich sind - und was sie wirklich wollen. „Wir Frauen denken so oft negativ über uns selbst: zu dick, zu dünn, zu alt, zu uninteressant ... Dabei hat jede von uns ein Feuer in sich, das brennt“, erklärt WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn das Format in einer Pressemeldung. In Konkurrenz zueinander stehen die Frauen in der Sendung nicht. Vielmehr gehe es laut Kuhn um „Zusammenhalt und Selbstfindung“.

Auch Moderatorin Motsi Mabuse hat aus der Sendung „unglaublich viel mitgenommen“

Moderiert wird „Vibes - Find Your Fire“ von Motsi Mabuse (Fünfte von links). (Bild: WDR/Annika Graeff) Copyright: WDR/Annika Graeff

Mit Unterstützung der Moderatorin Motsi Mabuse sollen die Frauen „dorthin schauen, wo es unbequem wird“ und sich „mit ihrem Körper und ihrem Selbstbild“ auseinandersetzen. Sie „glaube fest daran, dass jede Frau ihr eigenes Feuer in sich trägt. Zu erleben, wie viel Stärke, Mut und Zusammenhalt auf dieser Reise entstanden sind, war für mich eine unvergessliche Erfahrung, aus der auch ich persönlich unglaublich viel mitgenommen habe“, lässt sich „Let's Dance“-Jurorin Mabuse zitieren.

Jede der Frauen habe sich unterschiedliche Ziele gesetzt. So wolle etwa Danni Büchner „wieder vertrauen können und die Schutzmauer um sich herum abbauen“, heißt es in der Ankündigung des Senders. GNTM-Kandidatin Sara Kulka wiederum habe sich „einen Schutzpanzer zugelegt“ und könne derzeit weder „echte Nähe“ noch Liebe zulassen. Auch die restlichen Kandidatinnen - die allesamt nicht prominent sind - wollen sich in dem Experiment mit den eigenen Herausforderungen und Bedürfnissen befassen.

In der ARD Mediathek sind ab Donnerstag, 5. November, jeweils drei bis vier neue Folgen pro Woche zu sehen. Insgesamt umfasst „Vibes - Find Your Fire“ zehn jeweils 50-minütige Ausgaben. (tsch)