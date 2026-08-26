In weniger als einem Monat ist es soweit: „Love Island VIP“ startet am Mittwoch, 23. September, 20.15 Uhr bei RTLZWEI in die neue Staffel und wird fortan immer wöchentlich sowie eine Woche vorab bei RTL+ zu sehen sein. Jetzt stehen auch die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest.

„Love Island VIP“ geht in die neue Staffel. (Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert) Copyright: RTLZWEI / Magdalena Possert

Wie RTL verkündet, wird mit Martin Braun erstmals ein „Bachelor“ in die Villa einziehen. Auch Bill-Kaulitz-Flirt und Unternehmer Jannik Kontalis ist mit dabei sowie die zurückkehrenden „Love Island“-Stars Paco Herb und Tim Kühnel. Eva Benetatou ist wiederum aus dem RTL-Dschungelcamp bekannt und Camelia Minicuta war schon bei „Are You The One?“ zu sehen. Die Moderation übernimmt Sylvie Meis.

Das sind alle „Love Island VIP“-Stars der neuen Staffel: