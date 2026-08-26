RTL hat die neuen Stars von „Love Island VIP“ bekannt gegeben. Mit dabei ist erstmals ein „Bachelor“, und auch Bill-Kaulitz-Flirt Jannik Kontalis zieht in die Villa.
Mit Ex-“Bachelor“ und Bill-Kaulitz-FlirtRTL gibt „Love Island VIP“-Stars bekannt
In weniger als einem Monat ist es soweit: „Love Island VIP“ startet am Mittwoch, 23. September, 20.15 Uhr bei RTLZWEI in die neue Staffel und wird fortan immer wöchentlich sowie eine Woche vorab bei RTL+ zu sehen sein. Jetzt stehen auch die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest.
Wie RTL verkündet, wird mit Martin Braun erstmals ein „Bachelor“ in die Villa einziehen. Auch Bill-Kaulitz-Flirt und Unternehmer Jannik Kontalis ist mit dabei sowie die zurückkehrenden „Love Island“-Stars Paco Herb und Tim Kühnel. Eva Benetatou ist wiederum aus dem RTL-Dschungelcamp bekannt und Camelia Minicuta war schon bei „Are You The One?“ zu sehen. Die Moderation übernimmt Sylvie Meis.
Das sind alle „Love Island VIP“-Stars der neuen Staffel:
- Martin Braun
- Jannik Kontalis
- Paco Herb
- Tim Kühnel
- Calvin Steiner
- Nelson Henry
- Patrick Papachristodoulou
- Rafael Neugart
- Nico Bussmann
- David Schütz
- Eva Benetatou
- Camelia Minicuta
- Chiara Bartsch
- Henna Urrehmann
- Marla Slengard
- Hanna Weig
- Greta Barthel
- Maxime Ocasek
- Jessica Härtling
- Celina Köther