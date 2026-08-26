Abo

Mit Ex-“Bachelor“ und Bill-Kaulitz-FlirtRTL gibt „Love Island VIP“-Stars bekannt

1 min
Sylvie Meis moderiert „Love Island VIP“. (Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert)

Sylvie Meis moderiert „Love Island VIP“. (Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert)

Copyright: RTLZWEI / Magdalena Possert

RTL hat die neuen Stars von „Love Island VIP“ bekannt gegeben. Mit dabei ist erstmals ein „Bachelor“, und auch Bill-Kaulitz-Flirt Jannik Kontalis zieht in die Villa.

In weniger als einem Monat ist es soweit: „Love Island VIP“ startet am Mittwoch, 23. September, 20.15 Uhr bei RTLZWEI in die neue Staffel und wird fortan immer wöchentlich sowie eine Woche vorab bei RTL+ zu sehen sein. Jetzt stehen auch die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest.

„Love Island VIP“ geht in die neue Staffel. (Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert)

„Love Island VIP“ geht in die neue Staffel. (Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert)

Copyright: RTLZWEI / Magdalena Possert

Wie RTL verkündet, wird mit Martin Braun erstmals ein „Bachelor“ in die Villa einziehen. Auch Bill-Kaulitz-Flirt und Unternehmer Jannik Kontalis ist mit dabei sowie die zurückkehrenden „Love Island“-Stars Paco Herb und Tim Kühnel. Eva Benetatou ist wiederum aus dem RTL-Dschungelcamp bekannt und Camelia Minicuta war schon bei „Are You The One?“ zu sehen. Die Moderation übernimmt Sylvie Meis.

Das sind alle „Love Island VIP“-Stars der neuen Staffel:

  1. Martin Braun
  2. Jannik Kontalis
  3. Paco Herb
  4. Tim Kühnel
  5. Calvin Steiner
  6. Nelson Henry
  7. Patrick Papachristodoulou
  8. Rafael Neugart
  9. Nico Bussmann
  10. David Schütz
  11. Eva Benetatou
  12. Camelia Minicuta
  13. Chiara Bartsch
  14. Henna Urrehmann
  15. Marla Slengard
  16. Hanna Weig
  17. Greta Barthel
  18. Maxime Ocasek
  19. Jessica Härtling
  20. Celina Köther