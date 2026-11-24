Steven Spielberg (79) erfüllt sich einen lang gehegten Traum: Der Regisseur von Kinoklassikern wie „E.T.“, „Jurassic Park“ und „Schindlers Liste“ wird erstmals einen Western drehen. Das berichten die US-Branchenblätter „Variety“ und „Deadline“. Der noch unbetitelte Film soll auf dem Roman „Das Herz im Winter“ des irischen Schriftstellers Kevin Barry basieren, für die Hauptrollen wurden den Berichten zufolge Jessie Buckley, Cillian Murphy sowie Mark Rylance verpflichtet. Das Drehbuch stammt von Paul Thomas Anderson, der als Regisseur und Autor Filme wie „One Battle After Another“ und „There Will Be Blood“ verantwortet hat.

Jessie Buckley erhielt in diesem Jahr den Oscar für ihre Rolle in „Hamnet“. (Bild: Getty Images/Kevin Winter) Copyright: Getty Images/Kevin Winter

„Für mich ist es wirklich aufregend, mit meinem lieben Freund und Kollegen Paul Thomas Anderson an einem Genre zu arbeiten - aber vor allem, unabhängig vom Genre, an einer Geschichte, die uns beiden sehr schnell ans Herz gewachsen ist und von der wir das Gefühl hatten, dass wir sie als Team umsetzen können“, sagte Spielberg gegenüber „Deadline“. Es ist das erste Mal, dass Anderson ein Drehbuch schreibt, das er nicht selbst verfilmt.

Darum geht es in Spielbergs neuem Film

Cillian Murphy wurde unter anderem mit der Serie „Peaky Blinders“ bekannt. (Bild: Getty Images/Gerald Matzka) Copyright: Getty Images/Gerald Matzka

„Das Herz im Winter“ spielt im Montana des Jahres 1891. Im Zentrum des Roman steht der trinkfreudige Balladenschreiber Tom Rourke, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er Liebesbriefe für analphabetische Wanderarbeiter verfasst. Als er die frisch angetraute Ehefrau eines Minenaufsehers kennenlernt, verlieben sich die beiden ineinander - und fliehen auf einem gestohlenen Pferd durch die Badlands von Montana, verfolgt von mehreren Kopfgeldjägern.

„In dieser Geschichte geht es um Menschen, die sich nicht mit einem Leben zufriedengeben wollten, das hinter ihren Erwartungen zurückbleibt, ihnen aber vielleicht mehr abverlangt, als sie verkraften können“, sagte Spielberg zu „Deadline“. Die für die Hauptrollen vorgesehenen Jessie Buckley (“Hamnet“) und Cillian Murphy (“Oppenheimer“) seien „die einzigen beiden Schauspieler, die diese Rollen spielen könnten“.

Der Film soll 2028 in die Kinos kommen. (tsch)