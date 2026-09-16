„MobLand“Die große Tom-Hardy-Show geht in die zweite Runde

Harry (Tom Hardy) wird von seiner Frau Jan (Joanne Froggatt) mit dem Wunsch, sich scheiden zu lassen, konfrontiert. Nach allem, was in Staffel eins passiert ist, dürfte er sichd darüber eigentlich ebensowenig wundern wie die Zuschauer. (Bild: Paramount+) Copyright: Paramount+

Gerade erst startete die zweite Staffel von Guy Ritchies Gangsterserie „The Gentlemen“ bei Netflix, schon geht am 18. September bei „Paramount+“ auch „MobLand“ (Showrunner: Ronan Bennett) in die zweite Runde. Ritchie ist als ausführender Produzent beteiligt und führte erneut bei den ersten beiden Episoden Regie. Über 26 Millionen Menschen weltweit verfolgten die Machenschaften der in Nord-London agierenden irischen Mobster-Familie Harrigan in Staffel eins. Die zehn neuen Episoden sind immer freitags abrufbar.

Kevins Frau Bella (Laura Pulver), die mit Conrad zusammen Sohn Eddie hat, verfolgt auch in Staffel zwei ihre eigenen Ziele. (Bild: Paramount+) Copyright: Paramount+

Die Altstars Pierce Brosnan und Helen Mirren mögen als Conrad und Maeve Harrigan die Oberhäupter des Syndikats sein. Hauptperson und Star der Serie aber ist Harry Da Souza (Tom Hardy), ihr „Fixer“. Ihm ist es zu verdanken, dass bei den Drogengeschäften der Familie Gegner und Verräter immer wieder rechtzeitig ausgeschaltet werden konnten. Am Ende der ersten Staffel verhalf Harry ihr so zur alleinigen Macht im Revier.

Sie hassen und sie lieben sich: Wieder einmal muss Maeve (Helen Mirren) ihrem Mann Conrad (Pierce Brosnan) nach einer Schießerei eine Kugel aus der Schulter entfernen. (Bild: Paramount+) Copyright: Paramount+

Dass Conrad und Maeve im Gefängnis landeten, konnte zwar auch Harry nicht verhindern, aber es verwundert kaum, dass sie zu Beginn der zweiten Staffel wieder auf freiem Fuß sind. Ihre alten Geschäftsfelder sind jedoch zerschlagen, neue müssen her. Und so dauert es keine zehn Minuten, bis Conrad das erste Blutbad anrichtet. „Wir sind die Harrigans“, schreit er in die Runde der Verschonten. Falls ihnen das nichts sage, mögen sie bitte googeln.

„Jetzt regiert das Chaos“

Kevin (Paddy Considine) ist der zweitälteste Sohn von Conrad und Maeve und nach dem brutalen Tod seines Bruders Brennan der rechtmäßige Erbe des Familiensyndikats. Doch Conrad will noch lange nicht in den Ruhestand gehen, zudem gibt es noch weitere Familienmitglieder, die nach der Macht greifen. (Bild: Paramount+) Copyright: Paramount+

Coole Auftritte können die Harrigans: Maeve (Helen Mirren) und Conrad (Pierce Brosnan, vorne links) mischen mit ihrem Handlanger Paul (Emmett J Scanlan, hinten links) wieder mal einen Laden auf. Pauls Neffe Fergus (Jack Archer) hat seinen ersten Tag und ahnt noch nicht, was gleich passieren wird. (Bild: Paramount +) Copyright: Paramount +

„Jetzt regiert das Chaos“, lautet der Slogan in der Ankündigung der zweiten Staffel. Hat es das nicht schon zuvor, fragt man sich da. Doch zu bereits bekannten kommen nun neue Gegner, Maulwürfe und potenzielle Geschäftspartner hinzu. Die ärgsten Feinde der Harrigans allerdings finden sich in der eigenen Familie.

Maeve (Helen Mirren) weiß, wie man gewinnt, und sie tut alles, um das überall zu tun. Notfalls auch auf dem Rücken ihrer Familie. (Bild: Paramount+) Copyright: Paramount+

Nicht nur die narzisstische Maeve möchte zur „Königin“ des Imperiums werden - mithilfe ihres Spielballs Eddie (Anson Boon). Die Info, dass nicht Maeves und Conrads Sohn Kevin (Paddy Considine) sein Vater ist, sondern Conrad, traf den unberechenbaren Junkie im Staffelfinale hart. Man kann davon ausgehen, dass Eddie diese Info nicht für kluge Entscheidungen nutzen wird.

Conrad (Pierce Brosnan) möchte nach dem Verlust der bisherigen Geschäfte neue Geschäftsfelder und -partner erschließen. Ein neuerliches Blutbad soll den Namen „Harrigan“ noch bekannter machen. (Bild: Paramount+) Copyright: Paramount+

Auch Sohn Kevin will der Boss sein, und so bekriegen sich Vater und Sohn auf grotesk kindische Weise und ziehen dabei gefährlicherweise potenzielle neue Geschäftspartner mit hinein. Harry versucht ihnen klarzumachen, dass sich die Familie längst in einer „Todesspirale“ befinde, von Haien umgeben sei und vor ihren Gegnern als Einheit auftreten müsse.

Bleibt Tom Hardy „MobLand“ erhalten?

Kevin (Paddy Considine) und seine Halbschwester Seraphina (Mandeep Dhillon), in der Familie bisher für die Finanzen zuständig, können einander nicht trauen. (Bild: Paramount+) Copyright: Paramount+

Die womöglich ultimative Bösewichtin der zweiten Staffel wurde bereits eingeführt: Kartell-Boss Kat McAllister (Janet McTeer), die weltweit ihre Fäden spinnt. Sie hatte sogar versucht, Harry abzuwerben. Nun soll ihr ein anderer helfen, die Harrigans zu bekämpfen - Frankie (Johnny Flynn). Auf das Duell zwischen ihm und Harry darf man gespannt sein.

„MobLand“ ist vermutlich die beste Gangsterserie, die es aktuell zu streamen gibt, wenn man es, anders als etwa bei „The Gentlemen“, eher düster und rau mag. Der erste Eindruck verspricht erneut beste Unterhaltung mit einem tollen Cast und subtilem britischen Humor. Die Lorbeeren gebühren zu großen Teilen natürlich Tom Hardys großartigem Spiel. Hinter Harrys stoischer Miene glaubt man immer wieder sein inneres Augenrollen zu spüren, wenn er wieder einmal den Harrigans hinterherräumen muss.

Zum Glück entpuppte sich die vor einigen Monaten aufgekommenen News, Hardy sei aus der Serie gefeuert worden, als Gerücht. Denn wie bitte sollte es in der bereits bestätigten dritten Staffel ohne den großen Star der Serie auch weitergehen? (tsch)