Moderator Jochen Schropp berichtet von Feuerwehreinsatz in seiner Wohnung

„Alles voll, krass“, sagt Jochen Schropp in seinem Instagram-Video, in dem er den immensen Wasserschaden auf dem Boden zeigt. „Ein Schlauch platzt in deiner Wohnung und die Feuerwehr klingelt dich aus dem Bett“, schreibt der SAT.1-“Frühstücksfernsehen“- und „Big Brother“-Moderator dazu. Und auch seine Nachbarn unter ihm seien von dem Unglück betroffen. „Auch wenn ich nichts dafür kann, tut es mir wahnsinnig leid“, so der 47-Jährige.

In seiner Instagram-Story bedankt sich Jochen Schropp anschließend für die Nachrichten von Fans und Freunden. „Ich habe alles so weit im Griff“, sagt er. Am nächsten Tag verrät er weitere Details. „In meinem Gästebad ist ein sogenannter Panzerschlauch gerissen. Das passiert offenbar häufiger, als man denkt.“

Schaden noch unklar

Es wird empfohlen, solche Schläuche nach etwa 20 Jahren vorsorglich auszutauschen. Seiner sei erst 15 Jahre alt gewesen und habe noch „tadellos“ ausgesehen. „Am defekten Kaltwasserschlauch sind dagegen deutliche Korrosionsspuren zu erkennen. Ob die Korrosion tatsächlich die Ursache für den Defekt war, wird gerade noch geklärt“, heißt es in seinem Beitrag weiter.

Jochen Schropps Rat: „Schaut euch diese Schläuche unter euren Waschbecken ab und zu an. Wenn ihr Korrosion oder andere Veränderungen entdeckt, lasst sie lieber überprüfen beziehungsweise austauschen. Bei mir geht es jetzt erst einmal mit der Trocknung weiter.“ Wie groß der Schaden ist, erfahre Schropp erst in den kommenden Tagen.

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