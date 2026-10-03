Moderatorin droht nach Überraschung „The Voice“-Coaches„Für euch wird die Staffel richtig hart!“

„Heute mache ich eine Secret Blind Audition“, kündigte in der neuen Folge von „The Voice of Germany“ (freitags, 20.15 Uhr, SAT.1, samstags, 20.15 Uhr, ProSieben) niemand Geringeres als Moderatorin Melissa Khalaj an. Die 37-jährige Ex-“Popstars“-Teilnehmerin wolle sich „einen kleinen Spaß erlauben“, kündigte sie Backstage an: „Ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe? Wahrscheinlich nicht!“

Als es dann richtig Bühne ging, räumte Khalaj schließlich ein: „Mir geht die Pumpe. Warum habe ich ja gesagt?“ Dass sich jemand für sie umdrehe, könne sie sich nicht vorstellen, stapelte die Moderatorin tief. „Es juckt mich auch nicht, wenn die sich nicht umdrehen. Dann gehe ich nach vorne und buzzere selbst“, kündigte Melissa Khalaj an.

Smudo rätselt bei „The Voice“-Talent: „Warum flippen die alle aus?“

Nico Santos war der einzige Coach, der für Melissa Khalaj drückte. (Bild: Joyn / Claudius Pflug) Copyright: Joyn / Claudius Pflug

Als sie schließlich die Bühne betrat, ging ein Raunen durch das Studiopublikum. Auch Moderatorenkollege Matthias Killing war offenbar nicht eingeweiht, gab er doch verdutzt zu Protokoll: „Das ist ja geil!“ Gemeinsam mit dem Publikum feierte er Khalajs souveräne Darbietung des Olivia-Dean-Songs „Man I Need“. Während Nico Santos sich rasch umdrehte und total baff die Augen aufriss, fragte Smudo Coach-Kollege Michi Beck: „Warum flippen die alle aus?“

Für die Auflösung sorgte Melissa Khalaj selbst, die - wie zuvor angekündigt - mitten in der Performance in Richtung der roten Drehstühle ging. Dort angekommen, nahm sie ihr Glück selbst in die Hand und verschaffte sich selbst einen Viererbuzzer. „Waaaaas? Ich kann nicht mehr“, rang Shirin David um Worte. „Wie geil bist du!“ Derweil feierte das Publikum die singende Moderatorin mit „Melissa“-Sprechchören.

„Ich war so aufgeregt, oh mein Gott!“, räumte die 37-Jährige ein und meinte scherzend: „Ich habe heute ein Praktikum als Talent gemacht.“ Augenzwinkernd kommentierte Rea Garvey: „Ich hatte das Gefühl, als ich mich umgedreht habe, dass ich das Ding nicht einmal berührt habe.“ Als Khalaj Nico Santos, der als einziger buzzerte, als „meinen Lieblingscoach“ bezeichnete, witterte der eine Chance: „Kannst du Backstage ein gutes Wort für mich einlegen?“ Das ließ die Moderatorin zwar offen, stattdessen wandte sie sich an die anderen Coaches und drohte scherzhaft: „Für euch wird die Staffel richtig hart!“ (tsch)