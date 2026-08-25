Moderatorin Marlene Lufen spricht über Dating-Apps„Das gibt es in meiner Welt nicht“

In ihrem neuen Podcast „Amira + 1“ hat Amira Aly (33) mit Moderatorin Marlene Lufen (55) über das Thema Dating gesprochen. Beide Frauen führten in der Vergangenheit eine lange Beziehung in der Öffentlichkeit, bis sie sich scheiden ließen. Während Amira Aly, die mit Comedian Oliver Pocher verheiratet war, mit Christian Düren einen neuen Partner gefunden hat, ist über eine neue Beziehung Lufens nichts bekannt.

Marlene Lufen und Ex-Mann Claus Lufen waren 22 Jahre lang ein Paar. Im Jahr 2020 machte Lufen die Trennung öffentlich. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Amira Aly möchte wissen, wie Lufens Datingleben nach solch einer langen Beziehung ausgesehen habe. Die verrät: „Ich hab gar nicht gedatet. Was man unter daten heutzutage versteht, sowas habe ich gar nicht gemacht.“

Nach der langen Beziehung sei die Moderatorin zunächst damit beschäftigt gewesen, „mich zu beruhigen und wieder zu mir zu kommen“. Sie habe nicht das Gefühl gehabt, sich direkt ablenken zu müssen. Auch von Dating-Plattformen wie Tinder halte die zweifache Mutter nichts: „Das gibt es in meiner Welt nicht. Möchte ich nicht“, stellt Lufen klar.

Marlene Lufen: „In meinem Leben hat irgendwie alles einfach so ein bisschen durch Magie geklappt“

Zwar habe sie in ihrem Umfeld miterlebt, dass sich auch durch Dating-Plattformen „ganz tolle Beziehungen“ entwickeln könnten, Sie merkt jedoch an: „In meinem Leben hat irgendwie alles einfach so durch ein bisschen Magie geklappt. So gehe ich mein Leben an.“

Nach ihrer Trennung und dem Auszug ihrer mittlerweile erwachsenen Kinder habe sie zudem lernen müssen, Zeit alleine zu verbringen. Sie sei „eigentlich überhaupt kein Mensch, der gerne alleine ist“, betont die Moderatorin. Jedoch: „Ich habe natürlich jetzt auch nach der Trennung gelernt, dass es sehr schön sein kann, Zeit für sich selber zu haben.“ Das sei etwas, dass sie sich in den letzten Jahren angeeignet habe und „es jetzt viel besser kann als früher“, so Lufen. (tsch)