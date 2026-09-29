Das ZDF setzt weiterhin auf Giovanni Zarrella. In der Baden-Arena in Offenburg werden demnächst gleich drei unterschiedliche Unterhaltungsshows mit dem Moderator produziert. Dazu gehören eine Live-Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“, eine „große Weihnachtsshow“ sowie die Pur-Tribut-Show „Abenteuerland - Ein Abend für PUR“.

Die Sendung zu Ehren der kultigen Pop-Band wird vorab am 25. November aufgezeichnet und soll voraussichtlich im Frühjahr 2027 auf Sendung gehen. Pur präsentieren darin zahlreiche Hits, unterstützt wird die Gruppe von Freunden und Weggefährten wie Peter Maffay und Howard Carpendale.

Pur-Frontmann Hartmut Engler freut sich auf den Abend: „Die Show fühlt sich für mich an wie ein großes Wiedersehen - mit unserer Musik, unseren Weggefährten und dem besten Publikum der Welt“, wird der Sänger in einer ZDF-Ankündigung zitiert. Er ergänzt: „Wir erzählen keine Vergangenheit, wir leben sie in der Gegenwart: mit neuen Arrangements, neuen Songs, besonderen Duetten und vielen Gänsehautmomenten.“

„Die große Weihnachtsshow“ soll die Adventszeit einläuten

Bereits am 21. November, um 20.15 Uhr, strahlt das ZDF eine Live-Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ aus. Neben Musikstars stehen hier auch Menschen im Mittelpunkt, die 2026 mit sozialem Engagement „Großes bewirkt“ hätten. „Zum Glück gibt es in unserem Land viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und tagtäglich für andere einsetzen“, sagt Giovanni Zarrella diesbezüglich.

Auf prominente Gäste müssen die Zuschauer trotzdem nicht verzichten. Laut ZDF stehen an dem Abend bekannte Größen des deutschen Schlagers, aber auch internationale Musikstars auf der Bühne. Mit dabei sind unter anderem Beatrice Egli, Kerstin Ott und der irische Sänger Ronan Keating.

Am 3. Dezember folgt ab 20.15 Uhr „Die große Weihnachtsshow“. In der Live-Sendung sollen Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit dem Publikum die Advents- und Weihnachtszeit einläuten. Neben der Musik steht auch der gute Zweck im Mittelpunkt. Während der Sendung soll Geld für die Hilfsorganisationen „Brot für die Welt“ und „Misereor“ gesammelt werden. (tsch)