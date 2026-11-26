Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die Regierungsbildung zum Kraftakt geworden. Die AfD ging am 6. September mit 43,8 Prozent als klar stärkste Kraft aus der Wahl hervor, verpasste mit 39 von 83 Sitzen aber knapp die absolute Mehrheit. Die Wahl des Ministerpräsidenten ist für Dezember geplant. Brisant: Das BSW lehnt AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zwar grundsätzlich ab, signalisiert jedoch Gesprächsbereitschaft dort, wo es inhaltliche Überschneidungen gibt. Um diese Schnittmengen ging es am Mittwochabend bei „Markus Lanz“ - zunächst aber um den Streit über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dabei warnte CDU-Politiker Johannes Volkmann eindringlich vor einem Kurs, der weitere Hilfen blockiert.

„Wenn wir jetzt elf oder zwölf Milliarden Euro für Luftabwehr, für diese militärische Hilfe, die dringend notwendig ist, (...) verweigern, dann wird das Ergebnis sein, dass deutlich mehr Ukrainer zu uns nach Deutschland kommen“, so der Enkelsohn von Altkanzler Helmut Kohl. Am Ende belaste das „den deutschen Steuerzahler mehr“. Der CDU-Politiker legte nach: „Aber es ist vor allem auch moralisch verwerflich.“

Im Gespräch mit Markus Lanz äußerte sich Claudia Wittig zur AfD. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

BSW-Fraktionsvize Claudia Wittig ließ das nicht stehen: „Moralisch verwerflich ist interessant! Ihre Partei möchte, dass wehrpflichtige Ukrainer wieder zurückgeschickt werden. Finden Sie das nicht moralisch verwerflich?“ Das BSW wolle der Ukraine keineswegs humanitäre Hilfe untersagen, betonte die stellvertretende Vorsitzende der BSW-Landtagsfraktion. Vielmehr gelte: „Wir weigern uns, weiter Kriegspartei zu sein.“ Wittig betonte außerdem, sie wolle „dieses endlose Sterben dort nicht länger ansehen“.

CDU-Politiker Johannes Volkmann: „Das ist eine furchtbar zynische Argumentation“

Volkmann reagierte scharf: „Das ist eine furchtbar zynische Argumentation, zu sagen: Wir gestatten euch nicht, die Raketen, die auf eure Städte fliegen, abzuschießen. Aber wir schicken euch dann Versorgungsmaterial für die Verwundeten!“ Für ihn sei klar: „Das ist die Realität, die Sie in der Ukraine auslösen, wenn Sie diesem Land die militärische Hilfe zur Selbstverteidigung verweigern.“

Wittig ging darauf nicht ein: „Vielleicht antworten Sie mal zuerst auf die Frage, warum Sie denn wehrpflichtige Männer wieder zurück in die Ukraine schicken möchten, die sich in Deutschland Zuflucht gesucht haben, weil sie dort nicht an der Front verrecken möchten.“

Johannes Volkmann ärgerte sich über die „furchtbar zynische Argumentation“ des BSW. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Der CDU-Politiker wies das empört zurück: „Ich finde auch, das ist ein ganz, ganz schlimmes Framing!“ Sein Urteil über den Kurs des BSW: „Das ist am Ende kein Frieden. Das ist ein Diktat zur Unterwerfung dieses Landes!“ Wittig konterte: „Wir möchten, dass dieser Krieg endet und dieser Krieg endet nicht, solange wir den endlos in die Länge ziehen, indem wir immer und immer und immer mehr Waffen dorthin schicken.“ Und weiter: „Die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen.“

Markus Lanz wirkte davon irritiert: „Die Täter-Opfer-Umkehr, die ich hier höre, die ist erstaunlich.“ Anschließend lenkte der Moderator den Blick auf die wachsende Nähe zwischen AfD und BSW in Sachsen-Anhalt. Sein Vorwurf: „Sie und auch die AfD machen Wahlkampf mit der Angst vor Migration.“ Wittig widersprach sofort: „Was? Nein! Wir machen keinen Wahlkampf mit der Angst vor Migration. Absolut nicht!“

BSW-Politikerin Claudia Wittig: „Ich möchte mit der AfD keine AfD-Politik machen“

Lanz hakte nach: „Wie jetzt?“ Wittig erklärte genervt: „Das BSW macht keinen Wahlkampf mit der Angst vor Migration.“ Vielmehr gehe es darum, Migration zu regulieren. Daraufhin wollte Lanz wissen, wie eng der Austausch mit AfD-Mann Ulrich Siegmund wirklich sei. Claudia Wittig sagte, die Nähe zur AfD werde dem BSW „geradezu medial aufgezwungen“. Ihre Linie beschrieb sie so: „Was wir machen, ist genau das, was wir vor der Wahl gesagt haben - nämlich inhaltlich mit den Parteien zusammenarbeiten, mit denen wir Schnittstellen haben.“ Sie ergänzte: „Ich möchte Wähler erreichen.“ Genau deshalb müsse man das Gespräch suchen.

Auf die Frage, ob das eine Zusammenarbeit mit der AfD bedeute, sagte Wittig klar: „Ich möchte mit der AfD keine AfD-Politik machen. Ich möchte BSW-Politik machen und ich suche mir die Mehrheiten da, wo ich sie finde.“ Die bisherige Brandmauer sei aus ihrer Sicht gescheitert. Nun müssten „alle Parteien Farbe bekennen“ - das sei „der neue Weg“.

Wittig sagte: „Das ist einfach pragmatische Politik in der Sache, die sich eben nicht an einer Brandmauer abarbeitet. Und das wird Geschichte schreiben.“ Zum Schluss stellte Lanz die entscheidende Frage: „Wollen Sie, dass Ulrich Siegmund Ministerpräsident wird?“ Die BSW-Politikerin antwortete unmissverständlich: „Nein, wir wünschen uns einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der genau diese Spaltung aufheben kann und die Gräben zuschüttet.“ (tsch)