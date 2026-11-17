Seit mehr als drei Jahrzehnte ist der Mord an Erika Stegmann aus Aschaffenburg ungelöst. Doch nun kommt Bewegung in den Cold Case. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen im November dieses Jahres wieder aufgenommen. Im Mittelpunkt stehen DNA-Spuren, die bereits kurz nach der Tat gesichert wurden und inzwischen mit modernen forensischen Methoden erneut untersucht worden sind.

Auch die ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ greift den Fall auf. In der Ausgabe am Mittwoch, 18. November, um 20.15 Uhr, hoffen Moderator Rudi Cerne und die Ermittler auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Was geschah mit Erika Stegmann?

Am Donnerstag, 24. September 1992, macht sich die damals 47-jährige Erika Stegmann gegen 20.30 Uhr auf den Heimweg. Sie arbeitet in dem Babybekleidungsgeschäft „Mini-World“ in der Mainaschaffer Straße. Dort wird sie gegen 20.15 Uhr zuletzt lebend gesehen. Das Geschäft existiert heute nicht mehr.

Stegmann will zu Fuß in ihre Wohnung im Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim zurückkehren. Nach den damaligen Rekonstruktionen muss sie dafür die Friedrich-Ebert-Brücke überqueren. Drei Zeugen berichten später von mehreren Begegnungen mit einem bislang unbekannten Mann im Bereich der Brücke. Nach ihren Beobachtungen belästigt der Mann die 47-Jährige. Stegmann wechselt daraufhin kurz vor dem Bereich der Berufsschule die Straßenseite und bewegt sich wieder in Richtung Innenstadt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Unbekannten mit hoher Wahrscheinlichkeit um den späteren Täter handelt.

Kurz vor der Bebauungsgrenze an der Hanauer Straße wird Stegmann schließlich angegriffen. Das Tatgeschehen verlagert sich anschließend in die etwa 30 Meter tiefer gelegene Kleingartenanlage „Mörswiese“. Dort wird die Frau nach Überzeugung der Ermittler vergewaltigt und getötet. Am Vormittag des folgenden Tages, dem 25. September 1992, entdecken Schüler ihre Leiche.

Neue Hoffnung durch DNA-Spuren

Schon unmittelbar nach der Tat sichern die Ermittler DNA-Spuren, die nach heutiger Einschätzung dem mutmaßlichen Täter zugeordnet werden können. Die Spuren wurden inzwischen mit den aktuellen Möglichkeiten der forensischen DNA-Analyse erneut untersucht. Sie bilden einen wesentlichen Ansatzpunkt der wieder aufgenommenen Ermittlungen.

Mit der Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ hoffen die Ermittler vor allem auf Menschen, die 1992 in Aschaffenburg und Umgebung gelebt haben. Vielleicht erinnern sie sich nach all den Jahren an eine Beobachtung, die ihnen damals unbedeutend erschien. Für entscheidende Hinweise, die zu einer Festnahme des Täters führen, sind 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt.

Die sachbearbeitende Dienststelle ist die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg, Lorbeerweg 1, 63741 Aschaffenburg. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (tsch)