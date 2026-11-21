Seit zehn Jahren steht Sarah Bauerett regelmäßig für Kino- und TV-Produktionen vor der Kamera. Sie hat sich durch Episodenrollen in vielen populären Serien (“Bergdoktor“, „Praxis mit Meerblick“, „Morden im Norden“, „Zürich Krimi“ oder „Tatort“) und dauerhaften Rollen, zum Beispiel seit 2018 als Pathologin Brigita Stević in „Der Kroatien-Krimi“ etabliert.

In „Mordach - Blutiger Schnee“ (Samstag, 21. November, 20.15 Uhr, ARD) spielt sie zum zweiten Mal die Hauptrolle der Polizeichefin Kriminalkommissarin Toni Brandner. Die muss auch diesmal, wie schon 2023 im ersten Zweiteiler „Mordach - Tod in den Bergen“, ausgerechnet in ihrem Heimatort einen dramatischen Todesfall aufklären.

Sarah Bauerett: „Wir können für jeden Drehtag dankbar sein“

Runde zwei: Sarah Bauerett spielt auch im zweiten „Mordach“-Zweiteler „Blutiger Schnee“ (ARD) die Rolle der Kriminalkommissarin Toni Brandner, die in ihrem Heimatort einen Mord aufklären muss. (Bild: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter) Copyright: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter

Die Hauptrolle in „Mordach“, beinahe so ein Zufall wie die Tatsache, dass die 1984 in Aachen geborene Bauerett überhaupt Schauspielerin wurde. Eigentlich zog es sie nämlich zur Musik. Erst spielte sie Saxofon, dann wurde ihr Gesangstalent entdeckt. Dass sie dann doch in der Schauspielerei landete, findet sie okay. „Das ist mein Traumberuf“, sagte sie im Interview mit teleschau.

Sie hatte schon über 20 Projekte gedreht, als sie bei „Ein starkes Team“ (2020) Regisseur Roland Suso Richter kennenlernte. „Er sagte damals: 'Wir sehen uns wieder.'“ Und er hielt Wort. Er setzte sich dafür ein, dass sie die Hauptrolle in „Mordach“ erhielt. Bauerett: „Dafür bin ich ihm ewig dankbar.“

Denn trotz des Erfolgs und der Freude am Drehen bleiben Sorgen und Zweifel. „Gleichzeitig ist da die Angst, dass es aufhört. Die Film- und die Theaterlandschaft haben sich verändert, wir können für jeden Drehtag dankbar sein“, sagt Bauerett im Interview.

Ob „Mordach“ in die dritte Runde geht, ist noch ungewiss

Das kennen viele Schauspieler. Und ausgerechnet „Mordach“ ist ein Beispiel für die Tatsache, dass man oft nicht langfristig planen kann. Als der erste Zweiteiler abgedreht war, gab es keine Anschlussverträge. Die Fortsetzung wurde erst beschlossen, weil die Quoten so stark waren. Das Gleiche wird aber auch diesmal gelten. Ob es einen dritten Film gibt? „Das wissen wir nicht. Jetzt wird erst einmal abgewartet“, sagte Bauerett.

Immerhin hat sich die Aufregung um „Mordach“ gelegt. Nach dem ersten Zweiteiler hatte es Publikumsproteste gegeben, weil „Mordach“ zwar in der imposanten Bergkulisse Südtirols gedreht, allerdings von der Handlung irgendwo in Bayern verortet wurde. Zuschauer beschwerten sich „über die falschen Berge“. Das ist jetzt geändert, so Bauerett: „Jetzt haben wir uns darauf verständigt, dass die Geschichte in Italien spielt. Mordach bleibt fiktiv, aber die Uniformen sind italienisch. Und auch die Gesetze der italienischen Polizei spielen eine Rolle.“ (tsch)