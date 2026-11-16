„Mordach“-Star Sarah Bauerett„Ich habe wirklich gedacht, das ist das Ende“

Nach drei Jahren Pause setzt die ARD den spektakulären Berg-Krimi „Mordach“ fort. Sarah Bauerett spielt im Zweiteiler „Mordach - Blutiger Schnee“ (Samstag, 21. November, 20.15 Uhr, Das Erste, oder ab 20. November auf Abruf) erneut die Ermittlerin und bekommt es dabei auch mit einem Gegner zu tun, der keineswegs zu unterschätzen ist: die Natur. Im Interview erzählt Bauerett von einer Verfolgungsjagd durch Schnee bis über den Bauchnabel, die während des Drehs achtmal wiederholt wurde, von knapp dreißig Kilogramm schweren Kameras in verschneiten Bergen und vom Glück, mit Regisseur Roland Suso Richter zu arbeiten. Außerdem spricht sie über ihre Herkunft aus einer „Meerfamilie“ und ihre große Liebe zur Musik.

teleschau: Erlauben Sie zunächst eine etwas ungewöhnliche Frage: Woher kommt der Name Bauerett?

„Ich hatte nie einen Plan und habe dem Berühmtwerden null Aufmerksamkeit geschenkt“: Schauspielerin Sarah Bauerett hat ihre Karriere nicht geplant. (Bild: Mathias Bothor) Copyright: Mathias Bothor

Sarah Bauerett: Ja, der ist wirklich selten. Ich stamme aus dem Rheinland, der Name ist aber wahrscheinlich hugenottischen Ursprungs. Leider kann mir das niemand mehr erklären. Wer es hätte tun können, ist schon gestorben. Bauerett klingt französisch ausgesprochen ziemlich schön. Französisch ist an mir aber höchstens die Vorliebe fürs Essen. Früher am Theater wurde mein Name mal französisch ausgesprochen und gesagt: „Was für ein schöner Name!“ Und ich habe zehn Minuten gebraucht, bis mir klar war, dass ich gemeint bin.

teleschau: Und gleich noch zu einer anderen Länder-Verwirrung. Der erste „Mordach“-Zweiteiler vor drei Jahren sollte in Bayern spielen, wurde aber schon in Südtirol gedreht. Im zweiten Film tragen die Polizisten nun italienische Uniformen. Wie kam es zu dem Schwenk?

Sarah Bauerett: Der Schauplatz war im ersten Teil nicht eindeutig verortet. Dies hat auch das Publikum verwirrt. Jetzt haben wir uns darauf verständigt, dass die Geschichte in Italien spielt. Mordach bleibt fiktiv, aber die Uniformen sind italienisch. Und auch die Gesetze der italienischen Polizei spielen eine Rolle.

„Wenn ich bei mir ankommen will, gehe ich in den Wald“

Gipfel-Schock: Polizeichefin Toni Brandner (Sarah Bauerett) wird zur Leiche ihrer engen Freundin Lisa Glauber (Ina Paule Klink) gerufen. Lisa wurde ermordet. Der Zweiteiler „Mordach - Blutiger Schnee“ ist die lose Fortsetzung von „Mordach - Tod in den Bergen“, das 2023 im Ersten lief. (Bild: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter) Copyright: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter

teleschau: Die Berge sind in „Mordach“ fast das Hauptmotiv. Sind Sie ein Bergmensch?

Sarah Bauerett: Erst mal ein Riesenkompliment an das Kamerateam und Regisseur Roland Suso Richter. Die haben bis zum Äußersten um das richtige Licht gekämpft und sich mit fast 30 Kilogramm schweren Kameras auf der Schulter durch verschneite Berge gekämpft. Ich selbst entstamme eher einer Meerfamilie. Bei uns hieß es immer: Wandern oder Meer? Und am Ende sind wir immer ans Meer gefahren. Meine Großmutter und meine Eltern kommen allerdings aus Monschau in der Eifel. Da war ich fast jedes Wochenende. Wenn ich bei mir ankommen will, gehe ich in den Wald. Auch wenn ich den Bergen Moos und Tannen rieche, bin ich zu Hause. Das meine ich gar nicht esoterisch.

teleschau: Verändert es den Kopf, wenn man einen Berg hochsteigt - und dann herunterblickt?

Die Polizisten Andi (Max Wagne, zweiter von links) und Toni (Sarah Bauerett, links) werden vom mordverdächtigen Zeugen Bastian Montag (Anton Spieker) durch die Bergwelt geführt. Wo ist Lisa tatsächlich zu Tode gekommen? (Bild: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter) Copyright: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter

Sarah Bauerett: Absolut. Ich habe das unterschätzt, bis Freunde mich mal mitgenommen haben. Dieses Gefühl, es geschafft zu haben, und dann der Blick nach unten, das alles aus eigener Kraft! Bei „Mordach“ sind wir jeden Morgen hochgekraxelt, weil viele Szenen weit oben gedreht wurden. Ich verstehe die Wandersucht vieler Menschen - auch wenn ich sie selbst nicht bei jeder Gelegenheit brauche oder auslebe.

teleschau: Hätte man viele Szenen nicht einfacher im Tal drehen können?

Sarah Bauerett: Nein, das ist so geschrieben. Es geht um die Höhe: oben das Resort, die Holzhütte am Lift, der Protagonist, der in den Bergen lebt. Und unten im Tal ist eine andere Welt. Wenn eine Figur abstürzt, können Sie nicht den Krankenwagen im Tal drehen und ein Bergbild hineinschneiden. Das funktioniert nicht. Wir spielen auch anders, wenn wir die Verlorenheit der Figur im Kontrast zu diesen riesigen Bergen spüren. Allein die Stimme: Sie können nicht simulieren, wie man da oben schreit. Wenn meine Figur Toni verträumt vom Geländer nach Mordach hinunterschaut, fahren wir hoch, damit ich wirklich hinuntersehen kann.

„In der Höhe sieht das Gesicht plötzlich anders aus“

Polizeichefin Toni Brandner (Sarah Bauerett) unterhält sich mit dem Verdächtigen Bastian Montag (Anton Spieker) in der Klinik, die ihn behandelt. Auch diese beiden kennen sich natürlich - wie eigentlich alle Mordach-Figuren - von früher. (Bild: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter) Copyright: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter

teleschau: Man weiß, Film ist eine Suggestionsmaschine. Vieles wird gefaked. Wie ist es, wenn die Natur echt ist?

Sarah Bauerett: So sehr wie bei diesen Filmen war ich noch nie mit meinem Körper und meiner Kraft konfrontiert. Und mit einer Natur, die man nicht planen kann. In der Höhe sieht das Gesicht plötzlich anders aus, man wird kurzatmig. Und es gab eine Verfolgungsjagd durch Schnee, der mir bis über den Bauchnabel reichte. Achtmal wiederholt haben wir diese Szene! Ich war gut trainiert, aber ich habe wirklich gedacht, das ist das Ende (lacht). Der Kameramann und ich haben uns angeguckt und gedacht: Gleich geht uns die Luft aus. Wir mussten kurz eine Pause machen. Ich bin eben nicht Toni, ich bin Sarah, und als Schauspielerin kann ich nicht wie eine Wanderin meinen Atem sparen. Ich muss losschreien. Sogar manche vom Team haben Höhenprobleme bekommen. Da ist die Natur dann dein größter Gegner.

In Mordach hat jeder sein Kreuz zu tragen: Toni (Sarah Bauerett) setzt auf die Unterstützung ihres Ex-Freundes Franz (David Zimmerschied), dem Bruder der Ermordeten. (Bild: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter) Copyright: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter

teleschau: Warum hat die Fortsetzung des Films eigentlich drei Jahre gedauert?

Sarah Bauerett: Der erste Teil war als Zweiteiler gedacht, nicht als Auftakt einer Reihe. Dann waren die Quoten sehr gut, und ein Jahr später kam die Frage: Wärst du bei einem zweiten Teil dabei? Natürlich habe ich mich gefreut. Aber ein neues Drehbuch zu schreiben dauert mindestens ein Jahr, dazu kommen Besetzung und Planung. Gedreht haben wir dann ziemlich zügig.

teleschau: Gibt es also einen dritten Film?

Sarah Bauerett: Das wissen wir nicht. Jetzt wird erst einmal abgewartet.

„Ich hatte dem Berühmtwerden null Aufmerksamkeit geschenkt“

Toni (Sarah Bauerett) steckt mitten in einer schwierigen Ermittlungsarbeit. Auch Polizei-Kollege Andi (Max Wagner) weiß, dass Gerechtigkeit in Mordach nach eigenen Regeln funktioniert. (Bild: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter) Copyright: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter

teleschau: Solche tragenden Hauptrollen haben Sie noch nicht oft gespielt. Wie kam es dazu?

Sarah Bauerett: Es kommen noch Filme, in denen ich schöne Hauptrollen spielen durfte. Aber Toni ist etwas Besonderes. Für eine so große Rolle braucht es normalerweise viel auf der Vita, und ich war noch ziemlich frisch beim Film, als der erste Zweiteiler entstand. Ich hatte Glück mit Roland Suso Richter, dem Regisseur: Wir haben uns beim „Zürich Krimi“ und kurz davor bei „Ein starkes Team“ kennengelernt. Er sagte „Wir sehen uns wieder“. Das erzählen viele Regisseure, und es passiert fast nie. Bei ihm ist es passiert. Er lässt den Schauspielern sehr viel Freiheit, und meine Theaterherkunft und meine Lust am Improvisieren passen dazu. Er hat sich für mich starkgemacht, dafür bin ich ihm ewig dankbar.

Toni (Sarah Bauerett) und Andi (Max Wagner) ermitteln in der Bergwelt von Südtirol. Nachdem der erste Film noch suggeriert hatte, das fiktive Mordach läge in Bayern, darf man nun ganz offiziell in Südtirol tätig sein. (Bild: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter) Copyright: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter

teleschau: Apropos Berge. Auch Ihre Laufbahn wirkt wie ein bedächtiger langer Aufstieg. Begonnen haben Sie an kleineren Theatern, die wurden dann größer und bei den Filmrollen scheint nun das Gleiche zu passieren. Fühlt sich Ihre Karriere für Sie so an?

Sarah Bauerett: Ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung. Ich hatte nie einen Plan und habe dem Berühmtwerden null Aufmerksamkeit geschenkt. Man trifft Menschen wie Roland Suso Richter, spielt gut, darf weiterspielen. Gleichzeitig ist da die Angst, dass es aufhört. Die Film- und Theaterlandschaft haben sich verändert, wir können für jeden Drehtag dankbar sein. Das gilt auch für „Das Manko“, das Projekt meiner Freunde und mir: Wir haben im Garten mit Handyvideos angefangen, und jetzt läuft die Serie im ZDF. Komplett selbst gemacht, mit viel Ausdauer. Wir haben uns mit Sinn und Verstand hochgearbeitet, nicht mit „Ich will da und da hin“.

teleschau: Ist Anerkennung in Form von Primetime-Hauptrollen nicht trotzdem Balsam für die Seele?

Toni Brandner (Sarah Bauerett) versucht, sich den Ablauf des Falles über die Topografie der Bergwelt zu erschließen. (Bild: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter) Copyright: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Roland Suso Richter

Sarah Bauerett: Wenn mich jemand auf der Straße erkennt, und das passiert immer häufiger, erschrecke ich zuerst, weil es mir manchmal ein bisschen Angst macht. Wenn aber jemand kommt und sich genau an das erinnert, was ich gespielt habe, und ich mir bei jedem Wort etwas gedacht habe, dann ist das für mich Gänsehaut pur. Ich kann die Welt nicht verändern, aber wenn Menschen durch eine meiner Rollen ein wenig anders denken, ist es das Schönste, das ich erreichen kann.

„Ich singe fast alles, ich habe drei Oktaven“

teleschau: Was steht als Nächstes an?

Sarah Bauerett: Im Februar steht wieder die komische Oper „Pferd frisst Hut“ (an der Komischen Oper in Berlin, d. Red.) auf dem Spielplan, geschrieben und inszeniert von Herbert Fritsch und Herbert Grönemeyer. Wir haben sie schon einmal gespielt, dann kam „Mordach“ dazwischen. Ich darf singen, tanzen und spielen, es wird wild und chaotisch. Genau mein Ding. Außerdem kommt zum Jahreswechsel die Serie „Onkel Ruben und das Loch im Garten“, für Groß und Klein. Und ein paar kleine Bonbons habe ich noch als Überraschung.

teleschau: Gesang und Musik gehörte bei Ihnen immer dazu zum Schauspieljob?

Sarah Bauerett: Es war eher umgekehrt. Musik war meine große Liebe, Schauspielerin wollte ich auf gar keinen Fall werden. Ich habe Saxofon gespielt, bis ein kluger Musiklehrer mir zeigte, dass ich singen kann. Ich bin froh, dass es nicht mein Hauptberuf wurde, denn genau damals kamen Streaming und Spotify. Ich bin dann Schauspielerin geworden und das ist mein Traumberuf. Nun kann ich beides verbinden.

teleschau: Ihre Sprechstimme ist ungewöhnlich tief. Haben Sie als Sängerin eine Altstimme?

Sarah Bauerett: Ich singe fast alles, ich habe drei Oktaven. Auch dafür bin ich dankbar (lacht). (tsch)