Zwölf Kleidungsstücke sollen es sein, die die „Jan Hofer Signature Collection“ umfassen wird. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn an der Entwicklung der Kollektion war der als „Mr. Tagesschau“ bekannte Hofer tatsächlich selbst beteiligt. Und nicht nur das: Auch beim Verkauf der Teile legt Hofer höchstpersönlich Hand an: Er wird die Kollektion bei dem Teleshopping-Sender HSE präsentieren. Die Kollektion kündigte Hofer auf Instagram an. Zeitgleich berichtete „Bild“ als Erstes über Hofers neues Format.

Der neuen Aufgabe sieht Hofer im Gespräch mit „Bild“ mit Vorfreude entgegen: „Die unmittelbare Reaktion der Kunden macht für mich den besonderen Reiz aus“, erklärt er seine Begeisterung. „Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Live-Format selbst zu erleben.“ In Anspielung an seine jahrzehntelange Tätigkeit als „Tagesschau“-Moderator merkt der 76-Jährige an: „Live ist für mich nichts Neues. Live-Commerce schon.“

Ursprünglich war Hofer dem Fernsehjournalismus auch nach seinem Ausstieg bei der „Tagesschau“ treu geblieben: Bis 2024 war er für das Nachrichtenjournal „RTL Direkt“ im Einsatz. Einen umso stärkeren Bruch stellt die neue Beschäftigung für HSE dar. Mit der Neutralität eines Nachrichtensprechers hat seine neue Tätigkeit bei dem Teleshopping-Kanal ebenfalls wenig zu tun - schließlich sollen Produkte an das Publikum gebracht werden. Der Startschuss für den unerwarteten neuen Karriereabschnitt des ehemaligen Nachrichtensprechers soll am Dienstag, 17. November 2026, fallen. (tsch)