„München Mord“Ausstrahlungstermin für letzten Fall mit Alexander Held steht fest

Lange war nicht klar, wann die letzte „München Mord“-Folge mit dem verstorbenen Hauptdarsteller Alexander Held im ZDF zu sehen sein wird. Im Streamingportal des Senders ist der Film mit dem Titel „Das Recht auf Glück“ bereits seit August abrufbar. Nun steht fest: Im TV läuft der Fall am Samstag, 19. Dezember, um 20.15 Uhr.

Die Nachricht vom Tod des Schauspielers Alexander Held hatte im Mai für große Bestürzung gesorgt, nicht nur bei seinen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch bei seinem treuen Fernsehpublikum. Wie es heißt, starb der gebürtige Münchner am im Alter von 67 Jahren nach kurzer Krankheit.

Nach dem Tod des Darstellers ließ das ZDF verlauten: „Die Samstagskrimireihe 'München Mord' wird fortgesetzt.“ So sei geplant, ab Herbst „zwei weitere, bereits geplante Folgen“ mit Bernadette Heerwagen und Marcus Mittermeier zu drehen. Allem Anschein nach wird die Figur des schrulligen Kommissars Ludwig Schaller zumindest zunächst nicht ersetzt werden.

Achtung, Spoiler: So endet die letzte „München Mord“-Folge mit Alexander Held

Die letzte Folge mit der beliebten Figur handelt vom Tod eines Richters, der an einer Überdosis eines Anti-Depressivums stirbt.

In den letzten Minuten des Films wird Schaller von Kriminaloberrätin Dr. Linda Hösl (gespielt von Kabarettistin Eva Karl Faltermeier) angesprochen. Sie freue sich, ihn nach einem Undercover-Einsatz in der Psychiatrie „wohlauf zu sehen“, sagt die Nachfolgerin von Dezernatsleiter Zangel (Christoph Süß) nicht frei von Sarkasmus. Als die neue Chefin dem Ermittlertrio wieder den Rücken kehrt, überlegt Schaller: „Vielleicht haben wir ja auch ein Glück mit der Frau Dr. Hösl.“

Ob es „ein Recht auf Glück“ gebe, fragt sich daraufhin seine Kollegin Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) - und Schaller erwidert: „Glück haben ist eine Kunst.“ Als schließlich Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) vorschlägt, nach getaner Arbeit ein Bier trinken zu gehen und Angelika dies als wahres Glück bezeichnet, stimmt Schaller zu - und tanzt Hand in Hand mit seinen Kollegen in den Feierabend. (tsch)