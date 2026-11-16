Münster-“Tatort“ holt schwächste Quote seit über 15 Jahren - warum das kein Grund zur Sorge ist

Durchschnittlich 10,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ein Marktanteil von 36,9 Prozent und der Tagessieg im Quoten-Rennen: Was sich auf ersten Blick als Erfolgsgeschichte liest, ist für die Macherinnen und Macher des Münster-“Tatorts“ womöglich mit leichten Kopfschmerzen verbunden. Denn auch wenn das populäre Duo Boerne und Thiel einmal mehr den größten Anteil des Fernsehpublikums für sich gewinnen konnte, stecken hinter den Zahlen deutliche Verluste.

Denn die Einschaltquote der Episode „Narrentanz“ ist für den als Erfolgsgarant geltenden Münsteraner „Tatort“-Ableger die schwächste seit mehr als 15 Jahren: Niedriger waren die Zahlen zuletzt im Mai 2010. Zum Vergleich: Ihren Quotengipfel erklommen die von Axel Prahl und Jan Josef Liefers gespielten Ermittler im Jahr 2017 - damals sahen die Episode „Fangschuss“ 14,56 Millionen Menschen.

Münster-Duo bleibt Favorit beim „Tatort“-Publikum

Der Marktanteil lag seinerzeit mit 39,6 Prozent jedoch nicht sehr viel höher als jener der aktuellen Folge. Daraus lässt sich eine insgesamt niedrigere Sehbeteiligung am linearen TV ablesen. Hinzu kommt: Seit Start der „Tatort“-Saison 2026/27 sind die jeweils neuen Folgen für eingeloggte Nutzerinnen und Nutzer bereits ab Freitag vor der am Sonntag folgenden Ausstrahlung in der ARD-Mediathek verfügbar. Eine Maßnahme, die bei der linearen Quotenmessung zu niedrigeren Resultaten führen dürfte.

Im Vergleich mit den übrigen Ermittler-Teams am Sonntagabend bleiben die Münsteraner davon unbeeindruckt Publikumsfavoriten: „Narrentanz“, der 49. Fall des Hauptdarsteller-Duos Jan Josef Liefers und Axel Prahl, ist der erfolgreichste „Tatort“ des bisherigen Jahres. Die Marke von 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern konnte 2026 noch keine andere Ausgabe der populären Krimireihe knacken. (tsch)