Mutter von Schauspielerin Anja Schüte litt 40 Jahre an Krebs„Bin damit sozusagen groß geworden“

Schauspielerin Anja Schüte (“Der Trotzkopf“, „Forsthaus Falkenau“) hat ihren Spaß am Leben nicht verloren - trotz schwerer Zeiten. Vor einigen Jahren hat sie ihre Karriere vorübergehend an den Nagel gehängt und beschlossen, ihre Mutter zu pflegen. Diese sei 40 Jahre ihres Lebens schwer krebskrank gewesen, erzählt Schüte am Freitagabend in der „NDR Talk Show“: „Ich bin damit sozusagen groß geworden. Und deswegen war es klar, dass ich meine Mutter untern Arm nehme und sage: 'Ich lasse dich nicht allein und wir machen das.' Und das haben wir bis zum Schluss gemeinsam gut geschafft.“

Anja Schüte sei auch für ihre Mutter da gewesen, als diese in ein Hospiz kam. Davor hatten die beiden beschlossen, die jahrelangen erfolglosen Therapien abzubrechen. „Die Krankenhausbesuche und die Tortur wurden von Mal zu Mal immer schlimmer“, erzählt die 61-Jährige. Im Hospiz sei sie jeden Tag bei ihrer Mutter gewesen, die dort die Pflege bekam die sie brauchte. Zwischendurch ließen die beiden immer wieder die Korken knallen: „Ich habe bis zum Schluss mit meiner Mutter sozusagen das Leben gefeiert“, erinnert sich Anja Schüte.

„Mir wird nie was zu viel“

Inzwischen lebe ihre Mutter nicht mehr. „Sie sagte auch bis zum letzten Tag: Ich liebe das Leben, ich will nicht sterben“, erzählt die Schauspielerin. Diese Lebenslust habe sie sich von ihrer Mutter abgeschaut. Seit neun Jahren lebt Anja Schüte mit ihrem jetzigen Ehemann aus Norwegen zusammen, mal in Friesland, mal in Oslo. „Mir wird nie was zu viel“, erzählt sie. „Ich interessiere mich für alles. Und ich habe dann mit 60 gesagt: Ich habe einen Motorradführerschein mit 18 gemacht, bin aber nie gefahren. Und mit 60 habe ich gesagt: Ich kaufe mir ein Motorrad!“

Damit fahre sie jetzt durch die Gegend. Vor allem in Norwegen, wo ihr Mann Reeder ist, hat sie dazu viel Platz - und an Energie mangelt es der Schauspielerin ohnehin nicht: „Mein Spruch ist: The world is not enough“, sagt Anja Schüte. „Ich möchte immer so viel von allem im Leben haben und aufsaugen.“ (tsch)