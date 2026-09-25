Vor mehr als 20 Jahren wurden die Sugababes mit Liedern wie „Round Round“ oder „Push the Buttons“ berühmt. Nun kehrt die Band mit einem neuen Album zurück - und zwar in Originalbesetzung.

Denn die Gruppe machte mehrere Wandlungen durch. Mutya Buena, Keisha Buchanan und Siobhán Donaghy waren noch im Teenageralter, als sie 1998 in London die Sugababes gründeten. Als erste verließ nach drei Jahren Siobhán Donaghy die Gruppe. An ihre Stelle trat 2001 Heidi Range. Vier Jahre später trennte sich auch Mutya Buena von der Band, für sie folgte Amelle Berrabah. 2009 entschloss sich mit Keisha Buchanan dann auch das letzte Mitglied der Originalbesetzung, die Gruppe zu verlassen.

Ein Comeback der drei Gründungsmitglieder gab es schon einige Jahre später - damals allerdings noch unter dem Namen Mutya Keisha Siobhan. Seit ihrem Comeback brachten sie bereits das Album „The Lost Tapes“ heraus, das jedoch aus früher aufgenommenen Songs bestand. Seit etwa sieben Jahren tritt das Trio wieder als Sugababes auf. Für den 12. Februar 2027 haben sie nun ihr neues Album „Sugababes“ angekündigt. 26 Jahre nach ihrem Debütalbum.

„Wir haben so viel Herzblut in dieses Album gesteckt“

Zu einem Instagram-Beitrag, in dem sie ihr neues Werk angekündigten, schreiben sie: „Wir haben so viel Herzblut in dieses Album gesteckt, und je mehr es Gestalt annahm, desto klarer wurde uns, dass es nur einen Namen geben konnte: 'Sugababes'.“ Das Album spiegelt „unverkennbar“ den Stil des Trios wider. „Wir hatten viel Spaß beim Schreiben und Aufnehmen und freuen uns riesig, dass ihr es endlich alle hören könnt!“

Das Album umfasst zwölf neue Songs. Die Lieder „Ghost“, „Jungle“, „Weeds“ und „Shook“ wurden bereits veröffentlicht.

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