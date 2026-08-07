Sängerin Vanessa Paradis (53) hat nach acht Jahren Ehe die Trennung von ihrem Mann Samuel Benchetrit (53) bekannt gegeben. Demnach habe sich das Paar im Einvernehmen getrennt, wie ihr Management erklärte. In einem Statement, das der französischen „Gala“ vorliegt, heißt es dazu: „Paradis und Samuel Benchetrit geben ihre Trennung im gegenseitigen Einvernehmen bekannt. Sie bewahren einander Respekt und Zuneigung.“

Die „Joe le taxi“-Sängerin und der Regisseur lernten sich 2016 bei den Dreharbeiten des französisch-belgischen Films „Chien“ kennen, bei dem Benchetrit Regie führte. Paradis verkörperte die Hauptfigur. Ein Jahr später zeigten sie sich bei dem 70. Filmfestival von Locarno erstmals offiziell als Paar.

Die Hochzeit folgte am 30. Juni 2018 im privaten Kreise in Saint-Simeon. Ihre Beziehung hielten Paradis und der Regisseur weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, beruflich standen sie derweil immer wieder gemeinsam vor den Kameras. Paradis erklärte dazu in einem Interview mit „Marie Claire“: „Bei der Arbeit bin ich nicht mehr seine Frau, er ist nicht mehr mein Mann, er ist mein Regisseur, und ich höre ihm noch aufmerksamer zu als im Privatleben. Sein Wort ist in solchen Fällen fast göttlich!“

Vor der Ehe mit Benchetrit war Vanessa Paradis von 1998 bis 2012 mit Hollywood-Schauspieler Johnny Depp liiert. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Tochter Lily-Rose Depp (27) und Sohn John Christopher Depp (24). (tsch)