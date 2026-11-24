Am Dienstag, 24. November, ist Marisa Burger ein letztes Mal in ihrer Rolle der Polizeisekretärin Miriam Stockl bei den „Rosenheim-Cops“ zu sehen. Nach mehr als 20 Jahren verlässt die Schauspielerin die beliebte ZDF-Vorabendserie. Doch wie geht es nun für die 53-Jährige weiter?

Es war ein großer Schock für die langjährigen Fans der „Rosenheim-Cops“: Im März 2025 gab Marisa Burger bekannt, dass sie die beliebte Krimi-Serie verlassen wird. Seit 2002 stand Burger für das Format vor der Kamera und wurde mit kultigen Sätzen wie „Es gabat a Leich“ schnell zum Publikumsliebling. Umso überraschender kam ihr Abschied. Den begründete Burger damals gegenüber „ZDFheute“ mit den Worten: „Ich möchte mit Würde gehen, weil ich mich noch gerne ausprobieren möchte. Ich möchte wieder andere kreative Sachen machen.“ Eine Nachfolgerin für ihre Rolle ist bereits gefunden: Die Position im Sekretariat übernimmt Schauspielerin Sarah Thonig als Christin Lange.

Auf Marisa Burger verzichten müssen die Fans jedoch auch in Zukunft nicht. Nach ihrem Ausstieg bei den „Rosenheim-Cops“ wagte sich die Darstellerin an einen Neustart und wechselte von den Fernsehbildschirmen auf die Theaterbühne. „Ich hatte Lust auf Veränderung. Ich glaube, so geht es vielen Frauen in meinem Alter“, erklärte sie dazu gegenüber „Gala“.

Marisa Burger über Theater-Premiere: „Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt wie an dem Tag!“

Die Blumen zum Abschied von Frau Stockl (Marisa Burger) türmen sich im Polizeibüro. Auch Christin Lange (Sarah Thonig, rechts) packt mit an, die Präsente zu bewältigen. (Bild: ZDF/Linda Gschwentner) Copyright: ZDF/Linda Gschwentner

In Hamburg stand die 53-Jährige für das Theaterstück „Kleine Verbrechen unter Liebenden“ auf der Bühne. Dort spielte sie die Hauptrolle an der Seite von Jan Sosniok. Die Premiere im Februar 2026 verlangte der geübten Schauspielerin indes einiges ab. In ihrem Podcast „Abendkasse - Kultur in der Clutch“ gestand sie: „Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt wie an dem Tag!“

Ihre Nervosität habe sich dabei auch körperlich bemerkbar gemacht. Burger verriet, sie habe das Gefühl gehabt, „ich hab keine Spucke mehr. Jeder Satz ist hölzern, so kommt mir das vor.“ Dabei ist die Theaterbühne für die Schauspielerin kein Neuland. So war sie bereits ab Ende der 1990er-Jahre auf den Bühnen der Kleinen Komödie am Max II, des Münchner Volkstheaters und des Metropol-Theaters zu sehen. Das Stück „Kleine Verbrechen unter Liebenden“ soll 2027 auch in Berlin zu sehen sein. Ab Januar 2027 ist Marisa Burger außerdem in der Komödie „Kur Royal“ zu sehen.

Neben ihren Theater-Engagements ist Burger auf Lesereise mit ihrer Autobiografie „Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war - Vom Mut, eigene Wege zu gehen“. Zudem führt sie seit Oktober 2026 gemeinsam mit Solveig Duda und Dustin Peters durch den Podcast „Servus Duda - Die Kultur-WG in München“.

Ein Beitrag geteilt von Marisa Burger (@burger.marisa) (tsch)