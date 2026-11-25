Die 1992 in München geborene Sarah Thonig begann ihre Karriere am Münchner Residenztheater. (Bild: Hannes Magerstaedt/Getty Images) Copyright: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Es gabat dann erst mal keine Leich mehr: Nach fast 25 Jahren verabschiedete sich Marisa Burger am Dienstagabend von den „Rosenheim-Cops“. Mit der TV-Ausstrahlung der letzten Stockl-Folge - passend „Es gabat an Abschied“ betitelt - endete eine Ära bei der beliebten ZDF-Serie. Eine Nachfolgerin steht allerdings schon bereit - und ist dem Publikum längst vertraut: Sarah Thonig stand als Christin Lange schon seit 2015 am Empfang und rückt nun hinter den wichtigsten Schreibtisch des Reviers.

Thonig, 34, versteht sich nicht als Ersatz. „Das ist ein sehr schöner Zufall für mich als Schauspielerin, dass ich insofern niemanden ersetzen muss“, sagte sie im Oktober im Interview mit der Agentur „teleschau“. Dennoch könne ihre Figur Frau Lange natürlich von der Vorgängerin lernen: „Ich wünsche mir, dass sie diese Beständigkeit und diese Verlässlichkeit übernimmt: Frau Stockl hat alle Informationen, sitzt am Schreibtisch und hält den Laden zusammen.“

Ohne diese Damen lief bei den „Rosenheim-Cops“ lange nichts: die Pförtnerinnen Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart, links) und Christin Lange (Sarah Thonig, rechts) sowie Gerichtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou, zweite von rechts) sind bis heute Teil des Teams. Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger, zweite von linls)) und die langjährige Stadträtin Marie Hofer (Karin Thaler) haben sich hingegen aus Rosenheim verabschiedet. (Bild: ZDF/Linda Gschwentner) Copyright: ZDF/Linda Gschwentner

Einen eigenen Kult-Spruch wie Stockls „Es gabat a Leich“ werde es nicht geben. Ein hastig angeeigneter Satz wäre „am Ende auch nur so draufgesetzt und nicht organisch“, so Thonig. Ihr neuer Schreibtisch steht inzwischen in einem anderen Studio als das alte Büro, das sie sich über zehn Jahre mit Ursula Maria Burkhart als Marianne Grasegger teilte. „Jetzt stehe ich halt auf der anderen Seite von der Theke“, sagte sie.

Thonig will sich „ungern auf eine Sache limitieren“

Von 2021 bis 2025 gehörte Sarah Thonig (rechts) als Polizeimeisterin Caro Reiser zur Stammbesetzung von „Watzmann ermittelt“. (Bild: ARD/Lucky Bird Pictures/Vanessa Henning) Copyright: ARD/Lucky Bird Pictures/Vanessa Henning

Thonig kam früh zur Bühne: Die gebürtige Münchnerin spielte im Schultheater, dann drei Jahre im „Jungen Resi“ des Münchner Residenztheaters. Mit elf Jahren stand sie 2003 erstmals vor der Kamera, seit 2012 ist sie wieder in Fernsehfilmen und -serien zu sehen. Von 2021 bis 2025 gehörte sie als Polizeimeisterin Caro Reiser zur Stammbesetzung von „Watzmann ermittelt“.

Im Kinofilm „Kommissar Jennerwein - Hochsaison“ ist Sarah Thonig derzeit an der Seite von Florian Brückner (zweiter von links) zu sehen. (Bild: W&B Television/Marc Reimann/Leonine) Copyright: W&B Television/Marc Reimann/Leonine

Bereits seit über zehn Jahren ist sie Teil des „Rosenheim-Cops“-Casts. Die ZDF-Serie ließ ihr aber viel Spielraum. „Dadurch, dass Frau Lange keine Hauptrolle war, konnte ich nebenher studieren, ich konnte andere Sachen drehen“, sagte sie im teleschau-Gespräch. Sie studierte Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München, arbeitete zehn Jahre als Producerin und absolvierte eine Drehbuchausbildung. Auch beruflich wolle sie offen bleiben: „Ich würde mich ungern auf eine Sache limitieren wollen.“ Den Beweis liefert ihre erste Kino-Hauptrolle: In „Kommissar Jennerwein - Hochsaison“ ist sie aktuell an der Seite von Florian Brückner auf der großen Leinwand zu sehen.

Ein holpriger Start im neuen Amt

Wie sich Lange im Amt schlägt, zeigt „Die Mumie von Rosenheim“, die erste Folge ohne Stockl. Das ZDF zeigt die 609. Episode der Reihe linear am Dienstag, 1. Dezember, um 19.25 Uhr, in der Mediathek steht sie bereits bereit. Der Neustart gerät holprig: Der höhenverstellbare Schreibtisch, den Hausmeister Hannes Winkler als Überraschung geplant hat, streikt, nachdem Michi Mohr (Max Müller) zu forsch die Knöpfe gedrückt hat. Die Cake-Pops, die Lange zum Einstand mitbringt, kann im Revier niemand recht einordnen. Immerhin schenkt ihr Grasegger „das schönste Pflänzchen von der Frau Stockl“, der einzige Gruß aus dem Nachlass der nach Australien ausgewanderten Vorgängerin.

Dass sie den „Rosenheim-Cops“ treu bleiben möchte, daran lässt Thonig keinen Zweifel. Auf die Frage, wie sie reagiert hätte, wenn ihr vor zehn Jahren jemand eine so lange Laufbahn samt Beförderung vorhergesagt hätte, sagte sie: „Natürlich, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das noch zehn Jahre weitergeht!“ (tsch)