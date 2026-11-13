Nach dem Herzinfarkt die „Herztrilogie“Das sind die Musik-Highlights der Woche

Ein ordentlicher Schreck war das für viele Fans, als Pur-Frontmann Hartmut Engler kürzlich über einen Herzinfarkt im Jahr 2025 berichtete, bei dem er gerade so noch einmal mit dem Leben davongekommen sei. Wie er diese bangen Tage erlebte und was er für die Zukunft daraus machen möchte, zeigt Engler jetzt auf einem neuen Pur-Album. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von U2 und Wolf Biermann.

Pur - Bleib mir

U2 veröffentlichen mit „Carnaval de Luz“ erstmals seit neun Jahren ein vollwertiges neues Album. (Bild: Vivianne Sassen) Copyright: Vivianne Sassen

Pur stehen seit über vier Jahrzehnten auf der Bühne und entführten Millionen ins „Abenteuerland“. Um ein Haar wäre es im November 2025 allerdings vorbei gewesen mit den Abenteuern. Vor wenigen Tagen erst machte Pur-Frontmann Hartmut Engler öffentlich, dass er vor etwa einem Jahr einen Herzinfarkt erlitten hat. „Knapp“ sei es gewesen, erzählte er im Interview mit „Bild“. Und jetzt? Jetzt wartet der Rest eines neuen Lebens, das er mit vollem Elan feiern will - und mit neuer Musik.

Schon kurz nach seiner Genesung habe Engler sich daran gemacht, das Erlebte künstlerisch zu verarbeiten. Herausgekommen ist dabei „Bleib mir“, ein Album mit insgesamt zwölf Songs, die von einem Neubeginn erzählen sollen, von „Dankbarkeit, Liebe, Vergebung und dem Mut, das eigene Leben bewusst zu gestalten“. Besonders eindrucksvoll ist der Einstieg in diesen 18. Pur-Langspieler: eine „Herztrilogie“, die, beginnend mit dem Aufwachen im Krankenhaus, noch einmal eintaucht in das Trauma und dann etwas ultimativ Gutes daraus macht, so wie vielleicht nur Pur es können. „Ich nehme es dankbar an: Ein zweites Leben, eine zweite Chance ist mir geschenkt!“

Dieses neue, zweite Leben wird Hartmut Engler demnächst übrigens auch im Rahmen einer Tournee zelebrieren. In welcher Form, das weiß er selbst noch nicht genau, wie er im „Bild“-Interview einräumte. Zwar fühle er sich fit, doch es gebe da Aspekte, die man vorab nicht „testen“ könne. „Dazu zählen das Adrenalin und die Aufregung. Diese Dinge werde ich erst merken, wenn ich wieder auf der Bühne stehe.“ Das Auftaktkonzert der Arena-Tour ist für 30. November in Ludwigsburg geplant.

U2 - Carnaval de Luz

Wolf Biermann feiert in diesen Tagen seinen 90. Geburtstag (15. November) und beschenkt seine Fans mit einem neuen Album: „Unterm Haar nur Himmel“. (Bild: Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: Getty Images/Andreas Rentz

Nach der letzten Tour mit aufwendigen State-of-the-Art-Konzerten die nächste Tour mit aufwendigen State-of-the-Art-Konzerten und dann wieder die nächste, und wieder, und wieder, und wieder ... U2 könnten damit für eine halbe Ewigkeit weitermachen und würden in 20 Jahren wahrscheinlich immer noch vor vollen Rängen spielen. Aber scheinbar wollten Bono, The Edge und Co. den Menschen doch mal wieder etwas anderes geben: neue Lieder, neue Hoffnung, neuen Mut. Viele Leute können ihn gerade zweifellos gut brauchen, diesen „Carnaval de Luz“.

Es ist das erste U2-Studioalbum mit neuen Songs seit beinahe zehn Jahren (“Songs Of Experience“, 2017), die Vorgeschichte begann allerdings schon vor einigen Monaten. Im Februar und April veröffentlichten U2 die beiden EPs „Days Of Ash“ und „Easter Lily“, die gemeinsam mit dem neuen Werk so etwas wie einen Zyklus bilden sollen (und auch auf der Deluxe-Version des Albums enthalten sind). Jetzt also zündet die Band viele Kerzen, Fackeln, Raketen und manche bunte Rock-Pop-Konfettibombe für diesen „Carnaval de Luz“, eine Feier des Lichts.

Es geht um Wahrhaftigkeit, Nächstenliebe, Träume, gute Gefühle, um etwas Licht in dunklen Momenten - einer der besten und bewegendsten Titel des Albums heißt „Midnight Sunshine“. Die Welt retten Bono und seine Kollegen mit dieser Platte natürlich nicht, so wie sie mit ihrer Musik noch nie die Welt retten konnten. Am Ende dieses „Carnaval“-Albums, das von der Kritik bereits als eines der besten U2-Werke seit Jahrzehnten gefeiert wird, fühlt man sich aber doch eher besser als schlechter, und das ist eigentlich auch schon viel wert.

Wolf Biermann - Unterm Haar nur Himmel

Was macht man mit 90 Jahren? Warten auf Besuch? Warten auf den TV-Vorabend? Oder einfach nur noch warten? Genug Menschen liegen mit 90 Jahren auch schon längst tot unter der Erde. Wolf Biermann geht mit 90 noch einmal auf Konzertreise, hält sich auch darüber hinaus gut beschäftigt und bleibt im Gespräch. Da ist eine neue Kino-Dokumentation (“Biermann“), da ist ein neues Kinderbuch, eine neue Tagebücher-Sammlung, ein neuer Gedichtband. Sogar eine Wolf-Biermann-Graphic-Novel (“So oder so“) gibt es jetzt. Und ein paar vereinzelte neue Lieder, ebenso frech wie gewitzt verpackt in ein ganzes neues Album.

„Unterm Haar nur Himmel“ - ein eigentümlicher Titel ist das, ein Scherz, aber einer mit Botschaft. Wer das Albumcover sieht, wird es verstehen. Dieses neue Album wird beworben mit „16 neuen Songs“, was ein bisschen gemogelt ist. Die allermeisten dieser Kompositionen sind schon älter. Alleine fünf Lieder stammen aus den 1960-ern, wurden aber bislang nicht veröffentlicht. Eine starke Wirkung haben sie im Hier und Jetzt aber doch.

„Die ganze runde Erde ist, gerammelt voll, ein knochentrocknes Pulverfass!“, sang Biermann schon vor 60 Jahren in „Vietnam“. Dass es heute nicht viel besser aussieht, zeigt der legendäre Liedermacher im 2025er-Titel „Moritat von den Liebespaaren“ über Trump, Vance und Putin - schelmisch, bissig, streitbar und mit 90 Jahren so hellwach, wie viele andere es in ihrem ganzen Leben nie sind oder waren. Am 16. November, einen Tag nach seinem runden Geburtstag, spielt Wolf Biermann in Berlin ein Konzert unter dem Titel „Pardon, ich lebe noch“. Am 20. November wird ihm zu Ehren im Gewandhaus Leipzig gefeiert, das Motto hier: „Warte nicht auf bessre Zeiten!“ (tsch)