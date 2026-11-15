Nach dem Münster-“Tatort“Können Echsen wirklich das Altern stoppen?

Kurz nach dem offiziellen Startschuss der fünften Jahreszeit tauchten auch Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) im Münster-“Tatort: Narrentanz“ tief in die Karnevalsszene ein.

Im 49. „Tatort“ aus Münster ermitteln der Rechtsmediziner Prof. Boerne (Jan Josef Liefers, links) und Kommissar Thiel (Axel Prahl) im Umfeld einer Gardetanztruppe. (Bild: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke) Copyright: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Die Ermittlungen zum Mord an einem Gardetrainer führten das Duo allerdings auch zu einem Longevity-Unternehmen, das insgeheim an fragwürdigen, aber wirkungsvollen Methoden forschte, mit denen der menschliche Alterungsprozess nicht nur aufgehalten, sondern sogar umgekehrt werden konnte. Wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario tatsächlich?

Worum ging es im „Tatort: Narrentanz“?

Auslöser für die Ermittlungen war der Mord an Martin Herrmann (Falk Rockstroh): Der beliebte Trainer einer Gardegruppe wurde mit Tollkirschen vergiftet. Deren Gift steckte ausgerechnet in den Bonbons, die der Karnevalsverein bei den Umzügen verteilen wollte.

Mirko Schrader (Björn Meyer) ist ein wenig enttäuscht, dass Thiel seine Begeisterung für den Karneval nicht teilt. (Bild: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke) Copyright: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Es dauerte nicht lange, da hatte Kommissar Thiel eine heiße Spur: Die Feministische Front Münster (FFM) hatte in den vergangenen Monaten zwei Drohschreiben an den Verein geschickt. Ihr Ziel war es, den in ihren Augen frauenverachtenden Gardetanz ein für allemal abzuschaffen. Beim Verhör der FFM-Anführerin Babs Borger (Katrin Wichmann) gab sich diese nicht nur als Verfasserin der Drohbriefe zu erkennen, sie gestand sogar den Mord.

Kommissar Thiel hatte aber Zweifel, zumal es wenig später einen zweiten brutalen Mord aufzuklären gab: Torben Schönfeldt (Nicolas Handwerker) war der Besitzer eines Segelfluggeländes, das auch Martin Herrmann als Hobby-Segelflieger gern besuchte. Vor seiner Ermordung wollte Torben das Gelände verkaufen. Die Interessenten waren Charlotte Kamphus (Victoria Trauttmansdorff) und ihr Mann Ingo (Johannes Allmayer). Charlotte war nicht nur die ehrenamtliche Präsidentin des Karnevalsvereins, sondern leitete gemeinsam mit Ingo auch ein Longevity-Unternehmen.

Worum ging es wirklich?

Nicole König (Lou Strenger) stellt sich als die neue Staatsanwältin vor, die für Kommissar Thiel (Axel Prahl) zuständig ist. (Bild: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke) Copyright: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Die krummen Machenschaften der Firma verhalfen dem Münster-“Tatort“ zu seiner gewohnten absurden Note: Wie sich herausstellte, hatte Martin Herrmann das Unternehmen vor seinem Tod erpresst. Doch womit? Das wollten Thiel und Boerne herausfinden und brachen deshalb nachts auf das Firmengelände ein. Im Keller des Unternehmens stießen sie auf einige Terrarien, in denen exotische Echsen gehalten wurden.

Eine der Echsen biss Thiel in die Wade, woraufhin dieser am nächsten Morgen mit nie dagewesener Vitalität und Blutwerten, wie sie normalerweise sehr junge und gesunde Menschen haben, aufwachte. Doch damit nicht genug: Ein altes Foto von Ingo und seiner Frau zeigte auch, dass der heute mittelalte, dunkelhaarige Mann einst graues Haar und deutlich mehr Falten im Gesicht hatte.

Boerne war begeistert: „Die Echsen werden gehalten, um aus ihnen einen Wirkstoff zu gewinnen, der in der Lage ist, das Altern nicht nur aufzuhalten, sondern die Uhr des Lebens sogar zurückzudrehen“, schlussfolgerte er und sah das ganze nur als den nächsten logischen Schritt in der Forschung mit exotischen Tieren an.

Kann man den menschlichen Alterungsprozess wirklich stoppen?

Babs Borger (Katrin Wichmann, links) von der „Feministischen Front Münster“ sind die Gardetänze schon lange ein Dorn im Auge. (Bild: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke) Copyright: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Tatsächlich gilt das Interesse der Alters- und Regenerationsforschung schon länger bestimmten Tieren mit besonderen Fähigkeiten: „Axolotl verfügen über die Fähigkeit, Gliedmaßen, Organe, Teile des Gehirns und des Herzens wiederherzustellen“, liest Boernes Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch) im „Tatort“ aus einem Online-Lexikon vor. Wie genau die Tiere das anstellen, wird unter anderem an der Technischen Universität Dresden erforscht.

Auch trifft es zu, dass der Speichel der eigentlich giftigen nordamerikanischen Gila-Krustenechse in der Behandlung von Diabetes-Patientinnen und -Patienten zum Einsatz kommt, wie Boerne im „Tatort“ behauptet. Bekannte Verfahren, in denen der Einsatz von Echsengift den natürlichen Alterungsprozess des Menschen wie im „Tatort“ komplett umgekehrt hätte, gibt es zwar nicht. Wohl aber gelang es Forscherinnen und Forschern in ersten Versuchen bereits, den menschlichen Alterungsprozess in einem bestimmten Kontext zu verlangsamen oder gar umzukehren.

Ingo Kamphus (Johannes Allmayer), seine Frau Charlotte (Victoria Trauttmansdorff, rechts) und ihre Assistentin Kleo Heinzmann (Emma Falck) haben mehr mit den zwei Morden zu tun, als sie anfangs zugeben wollen. (Bild: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke) Copyright: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

2020 etwa zeigte eine Studie der Universität Tel Aviv und des Shamir Medical Center in Israel, dass Hyperbare Sauerstofftherapien in Druckkammern bei gesunden Erwachsenen die Alterung der Blutzellen umkehren kann. Der US-amerikanische Biomediziner Greg Fahy berichtete außerdem von einem Experiment, in dem neun Männern zwischen 51 und 65 Jahren drei Substanzen, darunter ein Wachstumshormon, verabreicht worden waren, um ihre Thymusdrüse zu reaktivieren. In Folge der Behandlung berichteten die Probanden tatsächlich von einer Zunahme der Muskelmasse und nachwachsendem Haupthaar.

Unter dem Begriff „Longevity“ gibt es inzwischen auch unzählige Ansätze und Theorien, die das Altern als solches stoppen oder zumindest verlangsamen sollen.

Wie endete der „Tatort: Narrentanz“?

Im „Tatort: Narrentanz“ hatte das Streben nach ewiger Jugend auch starke Nebenwirkungen. Vor einer Verhaftung konnte die Echsenmethode ihren Erfinder letztlich auch nicht schützen: Denn wie sich herausstellte, hatte der Wissenschaftler Torben Schönfeldt auf dem Gewissen, weil dieser von den Echsen wusste. Charlottes Assistentin Kleo Heinzmann (Emma Falck) wiederum hatte Martin Herrmann ermordet, um ihre Arbeitgeber zu schützen, die sie als ihre Familie betrachtete.

Und die zwischenzeitlich inhaftierte Babs Borger? Die hatte absichtlich zwei falsche Mordgeständnisse abgelegt, um auf ihren Kampf gegen die frauenverachtenden Strukturen im Gardetanz aufmerksam zu machen. Sie kam bereits vor der Festnahme von Ingo und Kleo wieder auf freien Fuß.

Wie geht es mit dem Münster-“Tatort“ weiter?

Eine Frage ließ der Film von Nils Willbrandt (Regie) und Regine Bielefeldt (Buch) dann aber doch noch offen: Wird Kommissar Thiel den Fitnesstest bestehen, den er braucht, um weiterhin im aktiven Dienst ermitteln zu können? Diesen hatte ihm gleich zu Beginn des 90-Minüters die neue Staatsanwältin Nicole König (Lou Strenger) aufgebrummt. Die junge Frau wurde in diesem 49. Münster-“Tatort“ als die Nachfolgerin der inzwischen pensionierten Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) eingeführt.

Das Publikum darf sich schon jetzt auf weitere Auftritte der energischen jungen Frau freuen: Der 50. Münster-“Tatort: Eine Frage der Zeit“ (Arbeitstitel) wird im Frühjahr 2027 zu sehen sein. Darin stößt Kommissar Thiel während einer Party anlässlich seines Dienstjubiläums auf die Akte zu einem allerersten und bis heute ungelösten Fall. Werden er und Boerne nach all den Jahren doch noch Licht ins Dunkel bringen können? Ein 51. Film unter dem Arbeitstitel „Tatort: Edle Spender“ ist ebenfalls abgedreht. (tsch)